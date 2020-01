Ya se sabe quién era el mexicano que se cortó el cuello en la frontera delante de agentes de inmigración.

Se llamaba Jesús García Serna, de 36 años, de Tlanepantla.

Se suicidó, supuestamente, al no permitírsele el paso a EE.UU. como asilado.

Identifican al mexicano que se suicidó frente a agentes fronterizos cortándose el cuello en un puente fronterizo entre Estados Unidos y México.

Su nombre era Jesús García Serna. Tenía 36 años y vivía en el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México, según una licencia de conducir que se encontró entre sus efectos personales, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJE).

Jesús García Serna llegó a la garita de Pharr-Reynosa, en el puente internacional entre Tamaulipas y Texas y, aparentemente, pidió asilo, pero los agentes de CBP se lo negaron.

Entonces, el hombre, desesperado, se cortó el cuello frente a ellos dejando una escena de horror en el lugar.

Quedó tendido en un charco de sangre en el lado mexicano de la frontera, de donde lo levató el Servicio Médico Forense para trasladarlo a la morgue de Reynosa, en Tamaulipas.

El cuerpo de Jesús aún no ha sido reclamado y la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas ha publicado un comunicado al respecto.

