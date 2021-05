Laurie Smith también reveló que el sospechoso disparó 39 veces tras acceder a su lugar de trabajo armado con dos pistolas semi-automáticas y once cargadores de munición, asegura Agencia Efe. En el patio de maniobras se almacenan y llevan a cabo las tareas de mantenimiento de los vagones de tren.

Sin embargo el pistolero eligió contra quién apuntaba y contra quién no. La alguacil del condado de Santa Clara, Laurie Smith, explicó en una rueda de prensa que, por lo menos en un caso, Cassidy se dirigió a uno de sus compañeros y le dijo “a ti no te voy a disparar”.

El tiroteo ocurrió, justo cuando se producía el cambio de turno en que se marchaban los empleados del turno de noche y llegaban los de la mañana. Los agentes que se dirigieron en la zona tras recibir la alerta no llegaron a realizar un solo disparo.

El agresor llegó a las instalaciones del tren ligero de la Autoridad de Transporte del Valle (VTA, por sus siglas en inglés) en San José alrededor de las 6 de la mañana del miércoles con una bolsa de lona con dos pistolas semiautomáticas y 11 cargadores de alta capacidad, dijo en entrevista con The Associated Press, la jefa de policía condado Santa Clara, Laurie Smith.

Si bien no hay cámaras dentro de las dos instalaciones del patio de trenes, Smith dijo que las imágenes capturaron al sospechoso moviéndose de un lugar a otro. Los agentes tardaron seis minutos desde las primeras llamadas al número de emergencias 911 para encontrar al pistolero en San José.

Lo anterior, por lo que percibía como asignaciones injustas y habló de asesinar a gente en el trabajo hace más de una década. “Nunca le creí y nunca sucedió. Hasta ahora”, dijo entre lágrimas Cecilia Nelms a The Associated Press el miércoles.

“Le daba mucha vuelta a las cosas”, dijo su exesposa. Los dos estuvieron casados durante unos 10 años hasta que se presentó una solicitud de divorcio en 2005 y ella no estuvo en contacto con Cassidy durante unos 13 años, dijo Nelms.

Se trata del asesinato en masa número quince en Estados Unidos este año, todos ellos tiroteos que han cobrado al menos cuatro vidas cada uno para un total de 86 muertes, según una base de datos compilada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University.

“Esto hace surgir la maldita pregunta de qué diablos está pasando”

El gobernador Gavin Newsom visitó el sitio y dio un mensaje: “Hay un entumecimiento que algunos de nosotros sentimos por esto. Ya hemos visto esto”, dijo el gobernador tras el mortal atentado que dejó múltiples víctimas en California.

“Esto hace surgir la maldita pregunta de qué diablos está pasando en Estados Unidos”, declaró el gobernador Gavin Newsom de acuerdo con The Associated Press. Una serie de tiroteos mortales han dejado numerosas víctimas no solo en California, sino en todo Estados Unidos en este 2021.