Se cumplió una predicción que los científicos señalaron desde el año 2000: un iceberg más grande que Los Ángeles se ha desprendido de la Antártida, y se encuentra flotando en las aguas de esta zona.

De acuerdo con información de la cadena ABC, el iceberg tiene un tamaño de 600 millas cuadradas, el equivalente a aproximadamente 1550 kilómetros cuadrados, y fue nombrado desde hace casi 20 años como el iceberg D-28.

Para comprender mejor las dimensiones de este iceberg, la cadena CNN reporta que éste cuenta con 210 metros de ancho (689 pies) y pesa la impresionante cantidad de 315 millones de toneladas.

This iceberg has broken off the Amery Ice Shelf in Antarctica.

It’s 1,636 square kilometres in size – roughly the same size as urban Sydney.

