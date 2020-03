Un hombre murió en un aparente suicidio en uno de los centros de detención familiar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., según un grupo legal que lo representaba, reseñó The Associated Press.

El grupo RAICES, no identificó a la víctima, sólo mencionó que se trataba de un padre de familia de 27 años de edad. Por su parte, ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero en un comunicado emitido el miércoles por la noche, RAICES dijo que representaba al hombre mientras estaba detenido en el Centro Residencial del Condado de Karnes en el sur de Texas.

Su muerte el miércoles fue la novena ocurrida bajo custodia de ICE desde el inicio del año fiscal gubernamental en octubre, superando las ocho muertes ocurridas en el año anterior.

A father died by suicide today at the Karnes detention center today.

We are in shock & deeply disturbed by this devastating news.

Story details below but please join us to demand @ICEgov release immigrants from detention IMMEDIATELY before the virus gets in.

— RAICES (@RAICESTEXAS) March 19, 2020