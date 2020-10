Tras acuerdo, EE.UU. no deportará a inmigrantes que demandaron a ICE

Activistas habían presentado una demanda luego de que ICE los arrestara en represalia por su activismo

La agencia tendrá que pagar 100,000 dólares a los inmigrantes y al grupo Migrant Justice

El gobierno estadounidense no deportará a tres activistas inmigrantes de Vermont que presentaron una demanda hace dos años, en la que argumentaron que fueron arrestados en represalia por su activismo, según un acuerdo judicial presentado el miércoles en una corte federal del estado, informó The Associated Press.

Como parte del arreglo en la demanda contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional, el ICE pagará 100.000 dólares que se repartirán los tres activistas y el grupo Migrant Justice, que representa a trabajadores agrícolas de Vermont.

Durante una manifestación afuera de la corte, el demandante y miembro de Migrant Justice, Víctor Díaz, afirmó que “la migra quería meternos miedo al atacar a nosotros como líderes”.

El ICE quería “dividirnos atacando a la organización. Nos querían silenciar con sus ataques, pero no nos quedamos callados”, agregó Díaz, ante la aclamación de la multitud que obstruía parte de una calle en el centro.

En un correo electrónico, el ICE confirmó el acuerdo judicial, pero señaló que “disputa la idea de que se violaron los derechos de estos individuos garantizados en la 1ra Enmienda” constitucional.

“El ICE no tiene como objetivo el arresto de extranjeros que están en el país de manera ilegal con base en las posiciones de activismo que ocupan ni en represalia por los comentarios críticos que hacen”, escribió un portavoz de la agencia.

“Sin embargo, el ICE sí tiene la obligación de abrir un caso contra cualquiera que diga estar infringiendo las leyes de inmigración de nuestro país”, agregó.

Durante la manifestación, un conductor que deseaba pasar por la calle bloqueada por los activistas que sostenían carteles les gritó que se hicieran a un lado, sacó un machete y desde el asiento del conductor comenzó a golpear el capó de su vehículo.

Los dirigentes solicitaron a los activistas hacerse a un lado y el conductor pasó rápidamente.