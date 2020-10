ICE se hace pasar por la policía de NY para detener inmigrantes, según el alcalde Bill de Blasio.

A través de una carta, el alcalde informó que ha recibido denuncias acerca de la estrategia utilizada por la agencia de inmigración.

El alcalde de Nueva York exigió a ICE prohibir declarar o insinuar que representan a la policía de Nueva York.

El alcalde de Nueva York Bill de Blasio denunció ante el Servicio de Ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que ICE se hace pasar por la policía de la ciudad de Nueva York al arrestar a inmigrantes, informó NBC New York.

A través de una carta dirigida al director interino de ICE, Tony, Pham, y al director de operaciones sobre el terreno del ICE en Nueva York, Thomas Decker, el alcalde informó que ha recibido denuncias acerca de la estrategia utilizada por la agencia de inmigración y la llamó “engañosa” y “un peligro para la seguridad pública”.

“Basándome en los informes que me han llegado, he pedido a ICE que ordene a sus agentes que no digan ni insinúen que representan a la policía de Nueva York”.

“Este tipo de tácticas engañosas ponen en peligro la seguridad pública de todos los neoyorquinos”, escribió el alcalde desde su cuenta en Twitter.

Los informes recibidos por de Blasio sugieren que esta forma de acceder a las casas o realizar arrestos haciéndose pasar por agentes de la policía de Nueva York es ya un patrón de ICE para llevar a cabo sus operaciones.

“Los informes recibidos especifican que durante estas representaciones, los oficiales del ICE a menudo se identifican como ‘policía’ o ‘detectives’ y declaran que están llevando a cabo una investigación”, informó De Blasio.

En una oportunidad, los agentes de ICE se identificaron como miembros de un “escuadrón de narcóticos” para detener a inmigrantes indocumentados, según el alcalde.

“Las acciones de ICE que exacerban la confusión sobre el trabajo de la policía de Nueva York y su relación con la aplicación de la ley de inmigración son contraproducentes para estos esfuerzos”, agregó en la misiva.

