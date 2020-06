ICE rocía desinfectante a inmigrantes 50 veces al día en California

Denuncian que ICE rocía un desinfectante peligroso en los centros de detención de California alrededor de 50 veces al día

El producto ha causado sangrado y dolor en la piel y en los ojos de los detenidos debido a que no hay buena ventilación

“Los guardias han comenzado a rociar este químico en todas partes… Cuando me sueno la nariz, sale sangre”, indicó un inmigrante

De acuerdo con un informe publicado por Insider, dos organizaciones de defensa han presentado una queja alegando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE en inglés) está utilizando un peligroso desinfectante en sus centros de detención más de 50 veces al día.

El informe, redactado por La Coalición de Justicia Para Inmigrantes (Inland Coalition for Immigrant Justice) y Freedom for Immigrants, afirma que los empleados del Centro de Detención de Adelanto en California están rociando un desinfectante llamado HDQ Neutral en áreas mal ventiladas llenas de detenidos.

Adelanto es uno de los centros de detención de ICE más grandes del país con casi 1.300 personas detenidas allí, informó Desert Sun.

Spartan Chemical, el fabricante del producto, advierte que puede ser dañino ya que puede causar quemaduras en la piel y lesiones oculares graves cuando se inhala.

Las pautas de Spartan Chemical también especifican que HDQ Neutral se debe usar “solo al aire libre o en un área bien ventilada” y que siempre se debe usar equipo de protección, como máscaras y guantes, al manipular el químico.

Las personas detenidas en el centro de Adelanto no tienen máscaras para protección personal, y nadie a quien con quien quejarse, indicaron las organizaciones de defensa en su carta, reseñó The Crimen Report.

La queja presentada el 21 de mayo compiló una serie de entrevistas realizadas a los migrantes detenidos que describen las malas condiciones en las instalaciones.

Según múltiples informes en la denuncia, los guardias rocían HDQ Neutral cada 15 a 20 minutos en todas las áreas comunales lo que se deriva en consecuencias devastadoras para los detenidos.

“Los guardias han comenzado a rociar este químico en todas partes, en todo, todo el tiempo. Causa una reacción terrible en nuestra piel”, dijo un inmigrante. “Cuando me sueno la nariz, sale sangre. Nos están tratando como animales. Una persona se desmayó y se la llevaron, no sé qué le pasó. Aquí no hay aire fresco”, resaltó.

Otro detenido dijo que comenzó a sangrar en exceso después de entrar al baño luego de que un funcionario lo rociara con desinfectante. El hombre indicó que el guardia les dijo que era HDQ Neutral.

“Comencé a sangrar por la nariz después de estar en contacto con un químico fuerte que están usando”, indicó otra persona. “Todavía estoy sangrando, más de cinco horas después”, agregó.

Desde el 11 de mayo, al menos nueve reclusos han caído gravemente enfermos.

GEO Group Inc., la compañía que dirige el centro de detención de Adelanto y casi todos los de EE. UU., fue acusada anteriormente de no hacer lo suficiente para evitar la propagación del coronavirus en sus instalaciones.