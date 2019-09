El ICE publica una carta pública dirigida al pueblo estadounidense, en la cual realizó una serie de declaraciones en las que, asegura, la polarización de la temática migratoria ha generado una serie de confusiones entre las comunidades de inmigrantes y los grupos defensores de éstas.

Por este motivo, dicha oficina tomó la decisión de realizar un comunicado oficial por medio de su portal oficial (Ice.gov) para tratar de explicar de manera clara y oportuna cuál es en realidad la tarea de ICE y las medidas que esta oficina se encuentra facultada para tomar en caso de requerir la detención de un inmigrante ilegal.

En ella, se pueden observar al menos tres aspectos relevantes en cuanto a la detención de inmigrantes ilegales: la negación de la existencia de redadas, la confirmación de que ICE no requiere de órdenes judiciales para realizar sus operativos y la certeza de que los oficiales son capaces de tomar las medidas adecuadas en caso de que se produzca un arresto.

En cuanto al primer aspecto, ICE publica la carta declarando lo siguiente:

ICE no realiza redadas y no opera puntos de revisión o retenes. El uso de estos términos evoca a imágenes de acciones indiscriminadas sin ninguna causa probable. Nada puede estar más alejado de la realidad. ICE concentra sus limitados recursos primero, y antes que nada, al centrar su objetivo en aquellos que representan una mayor amenaza a la seguridad pública y fronteriza, y nuestros oficiales realizan arrestos todos los días.

ICE no persigue a los inmigrantes ilegales de manera indiscriminada; la agencia lleva a cabo investigaciones y recolecta información en individuos específicos, siendo únicamente aquellos que han realizado violaciones a la ley federal los que son buscados.

En este sentido, ICE finaliza asegurando que durante 2019, aproximadamente el 90% de las personas detenidas tenían pendientes cargos criminales, o habían entrado de manera ilegal a Estados Unidos después de haber sido deportados a causa de un delito.

“Sabemos que las leyes de inmigración son un asunto extremadamente polarizado, pero le pedimos al pueblo americano que entienda que las leyes federales que implementamos actualmente son las mismas que han sido implementadas por décadas.” #conozcalosdatos

“We know that immigration enforcement is an extremely polarizing issue, but we ask the American people to understand that the federal laws we enforce today are the same ones that have been law for decades.” #KnowtheFacts Read the full letter: https://t.co/GqrJ2xqRtD pic.twitter.com/IoeMx98evF

— ICE (@ICEgov) September 13, 2019