ICE conduce numerosas operaciones en West Virginia

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo una operación en Morgantown, West Virginia, este jueves.

Según lo reseñado por MetroNews, el sheriff del condado de Monongalia, Perry Palmer, dijo que la agencia detuvo a inmigrantes indocumentados en Sabraton el jueves por la noche. También aclaró que su departamento no colaboró con los agentes federales.

La incursión de Sabraton fue reportada por primera vez en las redes sociales el jueves por la noche. De acuerdo a usuarios, agentes de ICE también fueron vistos en un operativo en un complejo de apartamentos cerca de Suncrest Towne Centre, este viernes.

El Departamento de Policía de Morgantown fue alertado la semana pasada de que ICE estaría operando en el área, dijo Andrew Stacy, gerente de comunicación de Morgantown. ICE no dijo cuándo estarían en la ciudad y el departamento no ayudó con sus operaciones.

Aunque no está claro cuántas personas fueron detenidas ni cuáles eran su estatus migratorio, voceros de ICE informaron a The Dominion Post que no se estaban produciendo operaciones a gran escala en Morgantown.

Sin embargo, ICE aseguró que todos los días lleva a cabo operaciones tanto en West Virginia como en el resto del país.

También se han reportado redadas no confirmadas en Barboursville.

La oficina del ICE de Filadelfia es responsable de las acciones realizadas en West Virginia.

