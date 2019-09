Página

Después de realizar una huelga de hambre por dos meses, dos ciudadanos de la india serán liberados por ICE

Ajay Kumar y Gurjant Singh escaparon de su país hace un año: aseguraron ser perseguidos políticos

ICE libera dos inmigrantes que tuvieron que ser hospitalizados y alimentados por sonda nasogástrica

Dos hombres procedentes de la India serán puestos en libertad por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), después de que la prolongada huelga de hambre que pusieron en marcha deteriorara de manera severa su estado de salud.

ICE libera dos inmigrantes: Ajay Kumar y Gurjant Singh, de 33 y 24 años, respectivamente, escaparon de la India desde 2018; el motivo, alegaron, fue que deseaban buscar nuevas oportunidades para asegurar un futuro estable para sus familias, además de que comenzaron a ser perseguidos y recibir amenazas de índole política cuando aun se encontraban en su país.

Sus abogados informaron que sus clientes decidieron iniciar una huelga de hambre con el propósito de evitar su deportación, lo que provocó serios daños a su salud.

Entre los síntomas que presentaban se encontró que los hombres padecían fuertes dolores estomacales, así como en el pecho y la espalda; además, se informó que su dentadura y cabellera se encontraban debilitadas y que les resultaba prácticamente imposible desplazarse de un lugar a otro, por lo que tenían que ser transportados en sillas de ruedas.

De acuerdo con el sitio El Paso Times, ICE libera dos inmigrantes: Ajay Kumar y Gurjant Singh que se encontraban a disposición del Servicio de Inmigración y Aduanas desde hacía un año, mismo en el que únicamente tuvieron contacto con el exterior cuando se requirió su traslado hacia un hospital en El Paso, donde serían tratados por los estragos de la huelga de hambre, que se extendió por más de dos meses.

Apenas la semana pasada, Margaret Brown Vega, una representante de la organización Advocate Visitors with Immigrants in Detention (AVID), declaró en una conferencia de prensa concedida en el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas que “Realmente le estoy suplicando a ICE que muestre algo de compasión aquí. Si no liberan a estos hombres pronto, éstos morirán. Eso es seguro. Esta no es la manera en la que deberían estar obteniendo su libertad. Por medio de la muerte”.

El 22 de septiembre pasado se informó que los hombres serían puestos en libertad durante el transcurso de los siguientes días, una vez que se haya completado su proceso de recuperación y se encuentren en condiciones de salud favorables para su liberación.

El portal Borderzine ha reportado que si bien la medida extrema que fue puesta en marcha por los jóvenes Kumar y Singh ha resultado efectiva, éstos no son los primeros en llevarla a cabo. De hecho, es la segunda ocasión en la que un inmigrante recurre a la huelga de hambre para solicitar asilo en Estados Unidos.

En enero pasado, fueron nueve hombres oriundos de la India los que decidieron iniciar una huelga de hambre en Otero, Colorado, pero finalmente fueron puestos a disposición de ICE y trasladados al centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas en El Paso, donde fueron alimentados en contra de su voluntad durante al menos dos semanas.

De los nueve hombres, dos lograron su objetivo de recibir asilo en el país, mientras que siete de sus connacionales fueron deportados una vez que se completó su proceso de recuperación.

Las huelgas de hambre son una medida extrema que algunas personas toman para evitar un peligro inminente o para crear consciencia acerca de una problemática particular, y en el caso de los inmigrantes esta medida empieza a ser una de las más recurrentes.

Tal es el caso, que en la última huelga de hambre reportada, ICE solicitó de manera oficial una orden judicial para alimentar a los individuos en contra de la voluntad de éstos; sin embargo, dichas órdenes han sido llevadas a cabo lejos del ojo público, y aunque han sido ya varios los casos, únicamente ha salido a la luz uno de los expedientes que prueban la puesta en práctica de la alimentación nasogástrica en los detenidos que se encuentran en las instalaciones de ICE en El Paso, Texas.

Tanto Kumar como Singh han perdido 30 libras de peso, y esperan ser liberados en el transcurso de los próximos cinco días. Aunque este es solo el inicio del camino para Kumar, Singh ha sido rechazado ya en dos ocasiones para recibir el beneficio del asilo político, pero confía en que su situación tomará un nuevo rumbo en los siguientes días.