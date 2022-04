“El ICE no justificó adecuadamente la necesidad del contrato de contrato de fuente única para alojar a las familias migrantes y gastó aproximadamente $17 millones de dólares en espacio y servicios hoteleros en seis hoteles que en gran medida no se utilizaron entre abril y junio de 2021.”, destacó el informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. Archivado como: ICE investigación gastos

A través de un informe, se dio a conocer que el ICE no justificó la necesidad de contrato de forma adecuada el contrato que se presentó para ser la única fuente para alojar a las familias migrantes que se estaban quedando al sur de la frontera. Además, destacaron que se gastó un aproximado de $17 millones de dólares en espacios hoteleros que no se utilizaron.

ICE investigación gastos:¿No cumplió con el trato?

En las nuevas declaraciones, se dio a conocer que la empresa que fue contratada por el Gobierno no cumplió con los protocolos que se establecieron en torno a la atención médica. Según el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, no se realizaron las pruebas COVID-19 a las familias que iban ingresando y mucho menos, fueron examinadas para evitar riesgos.

"Además, Endeavors no cumplió con los nuevos protocolos de atención médica ni garantizó la realización de pruebas COVID-19 para las familias. Por ejemplo, las familias no fueron sometidas a pruebas de COVID-19 por parte del ICE antes de ser transportadas a los hoteles y no siempre fueron examinadas por el personal de Endeavors a llegada a los hoteles o a la salida de los mismos, lo que familias migrantes y a la población exterior en riesgo de contraer el COVID-19.", informaron.