ICE coronavirus inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha transportado a 51 inmigrantes indocumentados de un centro de detención de “alto riesgo” de contagio por coronavirus del estado de Washington a otras instalaciones del país, a pesar del confinamiento decretado en ese territorio, denunció este miércoles la organización La Resistencia.

La agrupación con sede en Tacoma (Washington) advirtió en un comunicado que las autoridades migratorias también han deportado a inmigrantes a sus países por presentar algunos síntomas de Covid-19.

“Con el estado de infección de estos detenidos desconocido y posiblemente positivo para el virus, el ICE subió a las 51 personas en un vuelo en el aeropuerto de Yakim, utilizando autobuses y aviones, cada uno por largos períodos de tiempo. El ICE ha dispersado a más de 80 personas detenidas ahí solo en las últimas dos semanas a otros estados y posiblemente a otros países”, lamentó.

ICE Air Operations has the responsibility to support all 24 field offices with air transportation movements, as well as ensuring the security, safety, and welfare of aliens on their return to their countries of origin. https://t.co/lPYTHIY8dz pic.twitter.com/E6xBy6jCpT

— ICE (@ICEgov) March 25, 2020