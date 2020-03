Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), realizaron una redada en un restaurante en Brooklyn, Nueva York, donde detuvieron a una hispana inmigrante a la que lanzaron gas pimienta previamente.

Un video compartido en Twitter por Zellnor Y. Myrie, miembro del Senado del Estado de Nueva York para el Distrito 20, muestra el momento en que los oficiales del ICE revisan el restaurante La Cabaña, en la avenida Flatbush, cerca de Beverly Road en Prospect Park South, el 1 de marzo y atrapó a Maria de Los Ángeles Sanz Pimentel, una inmigrante dominicana sin visa de trabajo.

En el video, se escucha a la mujer toser, debido al gas pimienta que le fue lanzado para someterla, ante la resistencia que puso.

Testigos señalan que el gas fue lanzado cuando la inmigrante ya estaba en el piso y dos agentes del ICE estaban encima de ella.

El video fue publicado por funcionarios electos y grupos de defensa, incluido el senador del Distrito 20, Zellnor Y. Myrie.

THREAD – This is video (6min total) from an ICE raid at a RESTAURANT in Flatbush. I am enraged and heartbroken. These agents pepper sprayed the woman they detained, blocked the worker from recording, & made no effort to explain what was happening to her in Spanish. (1/4) pic.twitter.com/dUpSEhwDdG

— Senator Zellnor Y. Myrie 米维 (@zellnor4ny) March 7, 2020