ICE detenidos coronavirus. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que podría otorgar libertad a inmigrantes detenidos considerados particularmente vulnerables al coronavirus, informó la agencia de noticias The Associated Press.

La agencia indicó que ha instruido a todos los agentes de campo locales para que revisen los casos de personas consideradas con mayor riesgo de infección.

Eso podría incluir a personas de más de 60 años, embarazadas y otras con factores de riesgo como padecimientos preexistentes.

Durante varias semanas, activistas y expertos médicos han presionado al ICE para que reduzca su población de detenidos con el argumento de que el coronavirus es particularmente peligroso en las prisiones.

La agencia tiene a unas 36 mil personas en detención civil por violaciones migratorias, aunque afirma que cerca de la mitad son criminales convictos o enfrentan cargos pendientes.

Hasta el momento, el ICE asegura que ha liberado a más de 160 personas e identificado como “vulnerables” a otros 600 detenidos.

Se desconoce cuántas de esas personas fueron liberadas por órdenes de una corte.

Esta información se suma a la que recientemente se publicó de que el gobierno de Estados Unidos inesperadamente comenzó a liberar a inmigrantes detenidos en Luisiana, mientras el país atraviesa la actual pandemia de coronavirus, informaron abogados inmigratorios.

Varios de los abogados dijeron que les notificaron que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaría a liberar a sus clientes, a algunos de los cuales les habían negado la libertad condicional.

Nathalia Dickson, abogada en Baton Rouge, Luisiana, señaló que conoce a 16 personas que serán liberadas de una cárcel.

El vocero del ICE, Bryan Cox, dijo que la amenaza del coronavirus era un factor en un proceso actual de revisión de detención, pero negó que hubiera un “cambio de política”.

La agencia ha sido presionada para reducir su población de unos 36 mil reclusos, aproximadamente la mitad de los cuales están acusados de infracciones civiles, no penales.

Los expertos han advertido que el brote del coronavirus podría particularmente afectar a cárceles en donde el distanciamiento social y otras prácticas para controlar la propagación son difíciles de implementar.

El ICE señaló que se ha confirmado que seis detenidos tienen Covid-19, ninguno en Luisiana.

También el tres de abril se anunció que un mexicano, arrestado por agentes de inmigración estadounidenses durante un altercado en febrero, fue liberado por un juez federal ante el riesgo de que contraiga coronavirus.

El juez Paul Oetken accedió a liberarlo después de que los abogados del mexicano Gaspar Avendaño-Hernández argumentaron que las heridas ocurridas en el altercado lo hacen más propenso a tener complicaciones si se contagia de coronavirus.

Avendaño-Hernández quedará ahora monitoreado por un brazalete en el tobillo que indica a los agentes de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, más conocida como ICE, donde está ubicado de forma constante.

Durante el altercado ocurrido en febrero, agentes de inmigración fueron a la casa de Brooklyn donde se encontraba Avendaño-Hernández para arrestarlo, debido a que el mexicano vive ilegalmente en Estados Unidos.

Avendaño-Hernández se resistió al arresto y recibió descargas de una pistola paralizante.

El hijo de la novia de Avendaño-Hernández acudió a ver qué ocurría y recibió un disparo en la cara.

Aunque se está recuperando, demandó a la agencia migratoria.

Los abogados de Avendaño-Hernández dijeron al juez que debido a las heridas provocadas por las descargas, este desarrolló problemas de corazón que ahora serían peligrosos si se contagia de Covid-19.

IHSC provides direct care to approximately 13,500 detainees housed at 21 designated facilities throughout the Nation to include medical, dental and mental health care, and public health services. https://t.co/FEldUgZMsz pic.twitter.com/4M590gYapa

— ICE (@ICEgov) April 2, 2020