“Según nos informó ICE, las negociaciones no han producido ningún resultado. Mantenemos nuestro voto de que el 12 de agosto, el contrato de ICE terminará a menos que suceda algo, y no preveo que suceda algo”, indicó Hoke.

La detención es horrible

Su esposo fue detenido y deportado y su hijo, Marvin Peña, estuvo en el centro del condado de Bergen y fue trasladado a la instalación de Batavia, al norte del estado de Nueva York. Carlos Sierra, un refugiado político que estuvo dos años en el centro de ICE en Nueva Jersey, aseguró que no sólo significó sufrimiento para él, sino también para su familia.

“Soy una prueba viviente del sufrimiento, el aislamiento y las privaciones que se producen a causa de la detención. Se me negó la atención adecuada y la adaptación de mis creencias religiosas, el tiempo para prepararme para mi caso y tuve que representarme a mí mismo”, recordó Sierra, estudiante de derecho y activista con First Friends of New York.