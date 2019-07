View this post on Instagram

Agente de migración en EU enciende las redes sociales La foto de la atractiva agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos #KiaraCervantes, frente a una reja repleta de solicitantes de asilo, le ha dado la vuelta a las redes donde ha dividido y causado mucha controversia. Los cibernautas la apodaron como #ICEBae