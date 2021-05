Los arrestos de ICE están siendo cada vez más

Washington, 26 may (EFE News).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha incrementado en un 50 % el número de migrantes indocumentados detenidos en un aumento “innecesario y dañino” del encarcelamiento, denunció este miércoles la coalición We Are Home. El pasado 2 de abril ICE mantenía detenidos a 14.315 inmigrantes, guarismo similar al registrado desde mediados de enero pasado, días antes de la investidura presidencial del demócrata Joe Biden, pero, según las últimas cifras oficiales, al 21 de mayo ICE tenía ya 22.140 migrantes bajo custodia en centros de detención.

“La noticia de que el número de personas detenidas por ICE ha subido en 50 % desde que el presidente Biden asumió el cargo es profundamente preocupante”, dijo Silky Sha, directora ejecutiva de la Red de Vigilancia de Detención, uno de los grupos en la alianza. “El gobierno de Biden parece seguir operando como sus predecesores encerrando a personas que buscan asilo a tasas extremadas”, añadió. “Las vidas de los inmigrantes están en peligro todo el tiempo que están bajo custodia de ICE”.

Por su parte, Luba Cortés, de Make The Road New York, dijo que las condiciones en los centros de detención son “inhumanas e insalubres y son una amenaza para el bienestar de los detenidos, especialmente durante una pandemia”. Cortés añadió que el Gobierno debería quitar los fondos “de agencias como ICE que han aterrorizado a nuestras comunidades y ponen a los inmigrantes en jaulas”.

Sirine Shebaya, de National Immigration Project calificó como “alarmante e inaceptable que el gobierno de Biden aumente el número de personas detenidas”. “El encarcelamiento de las personas mientras transcurren los trámites de inmigración es intrínsecamente inhumano y, de forma sistemática, priva a miles de personas de su libertad cada día”, añadió Shebaya.