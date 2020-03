“Cazadores de ICE” se preparan para proteger a indocumentados luego de que Trump anunciara el envío de agentes de la Patrulla Fronteriza para asistir a ICE en arrestos en Georgia.

La misión de los “cazadores de ICE” es evitar de manera pacífica las detenciones por parte de agentes migratorios y documentar los operativos.

“Nos pueden llamar a cualquier hora del día si piensan que hay un operativo de ICE”, indicó el organizador de la iniciativa.

Los “Cazadores de ICE” están listos para desplegarse por las calles de Atlanta (Georgia) cuando se produzca un operativo migratorio, luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump anunciara el envío de agentes de élite de la Patrulla Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) para asistir con el arresto de indocumentados, reseñó la agencia Efe.

La iniciativa forma parte de la Alianza Latina pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR), y cuenta con unos 80 voluntarios cuya misión es evitar de manera pacífica las detenciones de los oficiales federales y documentar los operativos, explicó a Efe Kevin Joachín, organizador comunitario de la agrupación.

“En el momento en que se escale la situación en el área de Atlanta, estamos preparados para trabajar con varios voluntarios. En el pasado hemos trabajado con más de 13 grupos en un día en cinco diferentes condados y 14 ciudades en operativos que las comunidades reportaron”, dijo el activista.

GLAHR estrenó los ‘ICE Chasers’, su “unidad de respuesta rápida”, en junio del año pasado cuando el presidente Trump anunció redadas masivas para detener a inmigrantes indocumentados, una acción que generó pánico entre muchos en la comunidad hispana de todo el país.

Remember how ICE threatened massive raids targeting cities such as #Atlanta?

Well, they failed miserably. Because of the great work of @GLAHR_ & #ICEChasers.

They can issue all sorts of despicable threats, but at the end organizing will carry the day! https://t.co/pCyCAvaWvS

— Azadeh Shahshahani (@ashahshahani) February 20, 2020