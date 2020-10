El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, pide a ICE que sus agentes no se hagan pasar por policías de la ciudad

Al parecer, agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han hecho pasar por oficiales de policía locales, así lo denunció el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio.

“Basándome en los informes preocupantes que me han llamado la atención, he pedido a ICE que ordene a sus agentes que no declaren ni insinúen que representan a la policía de Nueva York. Este tipo de tácticas engañosas ponen en peligro la seguridad pública de TODOS los neoyorquinos”, escribió De Blasio en su cuenta de Twitter.

Además, la alcaldía publicó en su sitio web la carta que la municipalidad dirigió a las autoridades de ICE y dónde manifiestan su preocupación por la forma en que han procedido los agentes de inmigración en la ciudad de Nueva York.

“Los informes recibidos especifican que durante estas representaciones, los agentes del ICE a menudo se identifican como ‘policía’ o ‘detectives’ y declaran que están llevando a cabo una investigación”, escribió De Blasio en el texto enviado a Tony Pham, director interino de ICE, y a Thomas Decker, director de operaciones de la agencia en Nueva York.

“Este tipo de actividades pone en peligro la voluntad y la comunidad de inmigrantes neoyorquinos al interactuar con la policía de Nueva York en asuntos cruciales relacionados con la seguridad pública y la ley local”, indicó el mandatario sobre la relación entre la policía local y los inmigrantes que residen en al ciudad.

“La ciudad de Nueva York tiene una comunidad de inmigrantes increíblemente rica y diversa. Las practicas que llevan a nuestros residentes a las sombras y crean temor de servir como testigos, denunciar delitos o presentarse como víctimas solo pondrán en peligro la seguridad pública de todos nuestros residentes”, concluyó el alcalde su misiva en la que los exhorta a ICE a dejar atrás las “tácticas engañosas”.