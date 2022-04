El actor estadounidense ha tratado de limpiar su nombre

Will ha decidido cambiar su vida para olvidar lo que ocurrió.

Jada Smith dice que su esposo exageró.

Will Smith huyó polémica: Desde que Will Smith golpeó a Chris Rock en plena ceremonia de los premios Oscar 2022, su vida se ha vuelto muy complicada. La Academia encargada de hacer la entrega de estos galardones lo vetó por diez años. Su esposa, Jada Pinkett Smith salió a decir que había actuado de manera exagerada y que no necesitaba que la defienda.

Ahora el actor ha tratado de sanar su vida después de perder la calma contra Chris Rock cuando el comediante se burló de la alopecia de la esposa de Will Smith. Diversos medios notificaron después del incidente, que Jada Pinkett Smith tenía una enfermedad que le causaba alopecia. El actor de “Soy Leyenda” trató de defender su esposa.

¡Un momento que cambió su vida!

Mientras el comediante Chris Rock estaba dando su monologo antes de presentar la categoría de Mejor Documental de los premios Oscar 2022, hizo una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith. El actor protagonista de “Hombres de negro” no permitiría que alguien se burlara de su compañera de vida, así que se levantó de su asiento y fue a darle una bofetada al comediante.

Este suceso marcaría la vida del actor, pues causaría una gran polémica que sería tachado de agresivo y exagerado por todo Hollywood. Ahora, el también productor se encuentra de viaje al otro lado del mundo para tratar de mantenerse en calma. Se ha ido nada más y anda menos que a Bombay, un buen lugar para su sanación.