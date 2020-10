¡ALERTA! El Huracán Zeta categoría 2 toca tierra en Louisiana

Después de haber golpeado México, tomó fuerza y subió de categoría para dirigirse hacia la costa este

El huracán Zeta inició su paso por el sureste del estado de Louisiana hace algunos momentos

El huracán Zeta toca tierra en Louisiana el miércoles en su camino a Nueva Orleans, azotando casas y negocios con lluvia y fuertes vientos, dejando sin electricidad a miles y amenazando con empujar hasta 9 pies de agua de mar tierra adentro en una región de la costa del Golfo ya azotada por múltiples tormentas este año. De acuerdo con Telemundo, el huracán Zeta inició su paso por el sureste del estado de Louisiana hace algunos momentos.

Las carreteras se inundaron cerca de la costa, donde los meteorólogos dijeron que Zeta estaba tocando tierra alrededor de la bahía de Terrebone cerca de Cocodrie, un pueblo de pescadores no incorporado al final de una carretera con un laboratorio marino, pero pocos o ningún residente a tiempo completo, según reportó la agencia The Associated Press

La lluvia azotó el Barrio Francés de Nueva Orleans y chorros de agua corrieron por los techos. Los árboles se agitaban de un lado a otro con el viento, aunque todavía había algunas personas en Bourbon Street con paraguas o en coches lentos. Los icónicos tranvías estaban inactivos y el Ayuntamiento cerrado, dijo el alcalde LaToya Cantrell. PARA VER EL VIDEO DE CLIC AQUÍ

Después de haber golpeado la península yucateca en México, el huracán Zeta tomó fuerza y subió de categoría para dirigirse hacia la costa este de los Estados Unidos, debido a esto los residentes tuvieron que comenzar su preparación hace algunos días, de acuerdo con CNN.

Según reportó el mismo medio, se debilitó y degradó a tormenta tropical, sin embargo, la madrugada del miércoles se fortaleció de nuevo.

De acuerdo con Telemundo, en unas horas más se espera que esté tocando tierra por segunda ocasión, ahora en la costa de Mississipi, para seguir su curso durante el día jueves sobre la costa este de los Estados Unidos.

Las advertencias por el huracán Zeta tocando tierra se extienden desde Louisiana, hasta la frontera de Mississippi con Alabama, incluida el área metropolitana de Nueva Orleans, de acuerdo con CNN.

Se espera que el huracán Zeta comenzaría a debilitarse el jueves mientras, de acuerdo con el mismo medio. Esta temporada de tormentas ha sido especialmente activa.

