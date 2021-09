Advierten que el huracán Sam de categoría 2 podría convertirse en gran huracán este sábado

El huracán Sam continúa intensificándose con vientos máximos sostenidos de 155 kph

Meteorólogos advirtieron que Sam podría subir a categoría 4 el domingo con vientos de hasta 225 kph

El huracán Sam, ahora de categoría 2, podría ganar fuerza el sábado hasta convertirse en un peligroso meteoro mientras que la tormenta subtropical Teresa se debilita y podría disiparse el domingo, según los meteorólogos.

Hasta el momento no se han decretado avisos ni alertas por Sam, cuyo vórtice estaba a unos 1.855 kilómetros (1.150 millas) al este-sureste de las Islas de Sotavento en la madrugada del sábado. Avanzaba en dirección oeste-noroeste a 20 km/h (13 mph), informó The Associated Press.

Huracán Sam podría subir a categoría 4 este fin de semana

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, apuntó que Sam tenía vientos máximos sostenidos de 175 km/h (110 mph) que lo convertían en un huracán de categoría 2. Se espera que suba una categoría más tarde en el día y que alcance la categoría 4 el domingo, con vientos de 225 km/h (140 mph).

La categoría 3 significa vientos de 111 a 130 millas por hora (178 a 209 km/h) y corresponde, como la 4 y la 5, a huracanes “mayores”, de los que este año por ahora solo ha habido tres en el Atlántico, informó la agencia Efe.