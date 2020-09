Huracán Sally toca tierra y causa desastres a su paso, t ocó tierra como huracan de categoría 2 con fuertes vientos de 105 millas por hora.

Hay alerta por amenaza de inundaciones catastróficas y potencialmente mortales.

Mientras tanto, el huracán Teddy gana fuerza y podría llegar a categoría 4

El huracán Sally tocó tierra en la costa del Golfo el miércoles por la mañana como una peligrosa tormenta de categoría 2 con amenaza de inundaciones catastróficas y potencialmente mortales, según asevera ABC.

El huracán Sally es una tormenta de categoría 2 y tiene vientos de 105 mph a las 4 am ET. Ahora se mueve hacia el norte-noreste a solo 3 mph con vientos huracanados a lo largo de las costas del Golfo de Florida y Alabama. Tocó tierra alrededor de las 5:45 am ET cerca de Gulf Shores, Alabama.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de emergencia por inundación repentina hasta las 8 am ET para partes de Alabama y el territorio de Florida, incluida Pensacola. Partes de Okaloosa y el condado de Santa Rosa, Florida, están bajo alerta de emergencia hasta las 11:45 am

“Estas advertencias se emiten para situaciones extremadamente raras cuando ocurre una amenaza grave para la vida humana y daños catastróficos por una inundación repentina”, dijo el NWS en un comunicado el miércoles por la mañana. “Esta es una situación potencialmente mortal. Busque un terreno más alto ahora”.

Algunos lugares ya han recibido hasta 25 pulgadas de lluvia, que según el NWS en Mobile, Alabama, podrían duplicarse dada la rapidez con la que ha caído la lluvia en un corto período de tiempo.

Es posible que caigan hasta 3 pulgadas de lluvia por hora dentro de las intensas bandas de lluvia al norte y al este del centro de Sally.

Pensacola, donde se informa sobre marejadas ciclónicas, también está experimentando ráfagas de viento de hasta 75 mph.

“Las carreteras e intersecciones inundadas, junto con los escombros peligrosos en las carreteras (ubicaciones), se han vuelto demasiado numerosos para enumerarlos”, dijo el Departamento de Policía de Pensacola. “Por favor, manténgase fuera de las carreteras ahora”.

La tormenta, que se mueve a paso lento, ya ha obligado a algunos socorristas locales a permanecer en el interior. El Departamento de Policía de Orange Beach en Alabama dijo que ya no podía responder a las llamadas debido al huracán Sally.