Florida: Declaran estado de emergencia en Pensacola

El alcalde de Pensacola, Grover Robinson, declaró el estado de emergencia por el huracán Sally.

Se espera que el fenómeno traiga hasta 20 pulgadas de lluvia al área.

El alcalde Grover Robinson dijo el lunes por la mañana durante una conferencia de prensa que emitirá un estado de emergencia para Pensacola, Florida, a medida que se acerca el huracán Sally, informa Pensacola News Journal.

La ciudad se prepara para el impacto de la aún tormenta.

“Podríamos tener lluvias importantes”, dijo Robinson. “No tengo que recordarles abril de 2014 cuando tuvimos más de 20 pulgadas de lluvia”.

“La gente en el área de Pensacola realmente no necesita enfocarse en la categoría, porque los impactos principales no estarán tanto relacionados con el viento, sino con lluvias históricamente significativas, posibles inundaciones y una amenaza de marejada ciclónica, que no es totalmente relacionado con la fuerza del huracán”, dijo Don Shepherd, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Mobile, Alabama.

Se espera que el huracán Sally traiga lluvias “históricamente significativas” al área de Pensacola a partir del lunes por la noche y hasta el miércoles, y los meteorólogos dicen que podría traer aún más impactos al noroeste de Florida.

En abril de 2014, el área de Pensacola recibió más de 24 pulgadas de lluvia en 24 horas, y Sally amenaza con arrojar una gran cantidad de lluvia en un período corto de uno a dos días, llevando la infraestructura de aguas pluviales del área a su límite.

Los equipos de la ciudad ya estuvieron organizando preparativos para que los drenajes de aguas pluviales y estanques estén listos para la cantidad masiva de agua que se espera, dijo el alcalde.

“Esperamos tener una cobertura de drenaje significativamente mejor que la que teníamos en 2014”, dijo Robinson. “E incluso en 2014, tuvimos una cobertura de drenaje que rivaliza con la mayoría de las comunidades. Quiero decir, la mayoría de las comunidades no están preparadas para lidiar con 10 a 11 pulgadas de tormenta, pero hemos podido lograr eso.

Obviamente, a medida que comenzamos a movernos a 18 a 24 pulgadas, ahí es donde empezamos a tener cierta preocupación”.