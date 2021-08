El gran campo de vientos y fuertes lluvias de la tormenta significa que es probable que buena parte de la costa mexicana central y norte del Pacífico podrían registrar inundaciones, deslizamientos de tierra y oleaje peligroso aunque el centro del huracán no llegue a pasar por allí.

La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph) el sábado, y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta un radio de 335 kilómetros (205 millas) desde su vórtice en algunos puntos, informó The Associated Press.

Por otro lado, los residentes de la costa de Louisiana el sábado se tomaron un último día para prepararse para lo que se describe como un huracán Ida que “altera la vida” y que se espera que traiga vientos de hasta 225 kph (140 mph) cuando golpee tierra, informó The Associated Press.

Se espera que el huracán Ida impacte Luisiana este fin de semana

Pero dado que la tormenta aumentó rápidamente en intensidad, la alcaldesa LaToya Cantrell dijo que no era posible ordenar una evacuación obligatoria para toda la ciudad, lo que requeriría usar todos los carriles de algunas carreteras para salir de la ciudad, informó Newsweek.

“El huracán Ida representa una amenaza dramática para la gente de la ciudad de Nueva Orleans”, dijo Cantrell durante una conferencia de prensa el viernes. “El tiempo no está de nuestro lado… la ciudad no puede emitir una evacuación obligatoria porque no tenemos tiempo”, indicó y agregó que “debido a la falta de tiempo, otros residentes necesitan refugiarse en el lugar. Refugiarse es de vital importancia”.