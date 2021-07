El huracán tenía vientos máximos sostenidos de 185 km/h (115 mph) la madrugada del viernes, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ( NHC ), por lo que se le denominó como un huracán de categoría 3, según The Associated Press.

ÚLTIMA HORA: El huracán Felicia toma fuerza. El huracán Felicia se convirtió el viernes en un meteoro de categoría 3 y los especialistas consultados por The Associated Press, advirtieron que podría fortalecerse aún más este viernes.

Iba rumbo oeste a 19 km/h (12 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se pronosticó que la tormenta seguirá ganando fuerza en el transcurso del día, pero reiteraron que no presentaba amenaza en tierra.

El huracán Felicia se formó oficialmente el jueves en el este del océano Pacífico, lejos de la costa mexicana, por lo que no presentaba amenaza en tierra, según dijeron los meteorólogos. El jueves por la mañana, el huracán tenía vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (85 millas) y tenía su centro a 1.175 km (730 millas) al sureste de Baja California Sur.

¿Impactará el huracán Felicia?

Los meteorólogos prevén que el huracán Felicia continúe tomando fuerza antes de debilitarse gradualmente durante el fin de semana, según The Associated Press. Este no es el único fenómeno que ha causado preocupación en Estados Unidos.

Hace apenas unas semanas la tormenta tropical Elsa dejó al menos un muerto en Florida y varios heridos en Georgia después de que un posible tornado azotara un campamento para vehículos recreativos en una base de la Marina en el sureste del estado.