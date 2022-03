Humillan a influencers mexicanos por estar tatuados.

Mona y Geros fueron criticados por su apariencia.

Son la pareja mexicana con más visitas en Tik Tok. Humillan influencers mexicanos tatuajes. La pareja conformada por Marisol y Gerónimo, mejor conocidos como ‘Mona’ y ‘Geros’ son originarios de León Guanajuato y lo que ha llamado la atención de los internautas es la manera en que se relacionan con sus seguidores. Primero Mona comenzó a subir videos sobre maquillaje y así fue creciendo en las redes sociales. Mona y Geros, son dos de las personalidades más carismáticas del momento y los números lo comprueban con más de 1 millón de vistas de sus videos dentro de la plataforma de Tik Tok. Recientemente comenzó a circular una grabación de la pareja chola en donde son humillados por su aspecto. Los influencers Mona y Geros son humillados por sus tatuajes en puesto de churros A través de Facebook que comenzó a circular un video en el que la pareja amorosa compartió su experiencia en un puesto de churros ante todos sus seguidores en las diferentes redes sociales, Marisol comenzó a relatar lo que sucedió, “Ya nos veníamos y había un puesto de churros, de esos churros que adentro le ponen cajeta, le ponen lechera y fíjense lo que pasó…” expresó Mona. “Íbamos caminando, entonces Geros me dice ‘se me antojó un churro relleno deja me acerco’… Nos acercamos chicas y la muchacha estaba haciendo churros, fíjense como es la gente, nos acercamos y estaba la señora haciendo los churros y un niñito y le dice Geros ‘oye ¿qué cuestan los churros?'”, compartió Marisol.

Humillan a los influencers mexicanos por tener el cuerpo lleno de tatuajes Luego de eso comentó que la mujer que se encontraba en el puesto de los churros los ignoró por completo, “Y la muchacha nos voltea a ver así de arriba a abajo y nos hace una cara, ¿por qué? por los tatuajes. Entonces yo la veo y ya la ignoré y me voltee, entonces después le dice Geros ‘oye ¿pero le puedes poner lechera o qué y que le pones?’ ya no nos contestó chicas, nos ignoró y siguió haciendo sus churros”. “El que nos contestó fue el niño de unos siete, ocho años y le da uno de cien (un billete), se nos acerca primero la muchacha, ‘No puede ser, ustedes son Mona y Geros’, empiezan a pedirnos fotos chicas se hizo una bolota ahí como no tienen idea, llegaban unos que gritaban”, expresó Marisol a través de un video. Archivado como: Humillan influencers mexicanos tatuajes.

Mona y Geros fueron reconocidos por sus seguidores en una feria Después compartió que la muchacha de los churros luego de que se enteró que eran influencers quería una foto con ellos, “La de los churros para a uno, ‘¿pues quién es, quién es ella?’, ‘es que hace videos no manches es viral en Tik Tok’ escuché eso, ‘es muy viral en Tik Tok, en face, en YouTube pero más en face la Mona y el Geros’… ‘Pues háblenle a ver si se quiere tomar una foto con nosotros para que nos promocionen nuestros churros”. “Y le dije a Geros, cómo me ha llamado la atención de hacer contenido de irme así chicas no hay necesidad de que yo me vista mugrosa y meterme a lugares a ver que cara me hacen, no hace falta que me vista pobrecilla, el hecho de tener tatuajes te hace menos”, expresó Marisol ante sus seguidores.

La pareja de influencers mexicanos ha sufrido diversas humillaciones La pareja de influencers mexicanos afirma que no es la primera vez que les ocurre algo así, pues en diversas ocasiones le han hecho ‘el feo’ a ambos por su físico repleto de tatuajes, en esta ocasión les ocurrió eso con la señora de los churros mientras se encontraban en una feria. Es por ello que a la Mona se le ocurre la idea de crear contenido entrando a diversos lugares y captar la reacción de las personas que están presentes en sitios ‘caché’ y dar a conocer lo que ellos viven día a día sin importar que sean influencers todo a causa de sus tatuajes. Archivado como: Humillan influencers mexicanos tatuajes.

Internautas salieron en defensa de Mona y Geros Ante lo sucedido con la pareja de los influencers mexicanos sus fieles seguidores no dudaron en reaccionar ante el momento que Mona y Geros vivieron en la feria al acercarse con una señora que vendía churros rellenos, pues ambos son muy queridos por sus seguidores por lo que los defendieron. “También me han discriminado la gente te ve raro por la ropa o tatuajes pero los valores no están en la ropa es ignorancia”, “Toda gente merese respeto no xq traigan tatuajes son maliantes saludos mona y geros mil bendiciones”, “El tener tatuajes no te hace delincuente.. así como llevar una corbata no te hace decente”, “La gente siempre criticara sin verse a ellos mismos”, son algunos de los comentarios que se leen. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Marisol y Gerónimo son considerados ‘Los reyes de Tik Tok’ Y es que la joven se ha convertido en una de las favoritas de Tik Tok, cuenta con más de 100 mil suscriptores en YouTube. Marisol y Gerónimo, la pareja chola ha logrado entretener a los usuarios con sus videos, sus tatuajes llaman la atención, por lo que muchos los han hecho de menos a causa de ellos. Mona y Geros han cosechado éxitos y han conquistado a sus miles de seguidores con sus videos, incluso algunos han asegurado que la pareja son los reyes del Tik Tok, pues sus fieles admiradores han compartido varios videos en la plataforma de Facebook. La pareja se ha ganado el cariño de muchos mexicanos. Archivado como: Humillan influencers mexicanos tatuajes.

Su forma de interactuar con sus seguidores es lo que los caracteriza Inclusive en el video que compartieron en Facebook la Mona menciona que las personas que los reconocía y eran dueños de algunos puestos de la feria les regalaron cosas, Marisol compartió que una seguidora le regaló un coco mientras que otra unas fresas con crema, por su parte la señora de los churros les hizo ‘el feo’. De acuerdo con El Heraldo de México, la particularidad que hace de esta pareja de jóvenes tan famosos y populares en redes, un hitazo entre los internautas, es su forma tan peculiar de contar sus vivencias y es que lo hacen sin filtros, hablan como sí se encontraran en familia o con amigos, algo que sus seguidores agradecen.

Acumulan más de un billón de visitas en Tik Tok Pues cada vivencia la comparten mediante videos publicados en Facebook, a partir de su propio lenguaje, con humildad y además de que están orgullosos de su origen. Mona y Geros se han ganado el cariño de quienes siguen sus cuentas en las redes sociales, mismo que es mutuo. Por si fuera poco, su cuenta en la plataforma de Tik Tok acumula más de un billón de visitas, todo un récord para una pareja que quizá no cumple con los estándares de los “influencers”, pero su sencillez y la forma de interactuar con sus admiradores los ha llevado a tener un gran crecimiento en redes. Archivado como: Humillan influencers mexicanos tatuajes. Algunas imágenes fueron tomadas de este video.