La actriz y cantante mexicana sorprende con un ‘live’ a sus seguidores

En bikini, Danna Paola canta tema de RBD

Anahí, exintegrante del grupo musical, ¿es humillada con esta interpretación?

Cuando nadie se lo esperaba, y en plena cuarentena, la actriz y cantante mexicana Danna Paola canta tema de RBD mientras luce un sensual bikini y hace una magnífica interpretación, por lo que muchos se preguntan si humilló a Anahí.

Esta publicación, que está disponible en la cuenta de Instagram @tvynovelas mex, tiene más de 30 mil reproducciones y está acompañada por el siguiente texto: “#DannaPaola cantó durante un live en su Instagram una canción de #RBD y #Anahí le respondió después”.

En este video de un minuto de duración, se observa a Danna Paola acompañada de un guitarrista mientras tiene su celular en la mano y comienza a cantar un fragmento del tema “Solo quedate en silencio”, que hiciera famoso Anahí y los demás integrantes de RBD.

“Me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espera un momento, sólo dime: no es cierto. Solo quedate en silencio cinco minutos, acaríciame un momento, ven junto a mí, te daré el último beso, el más profundo, guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti”.

Fue muy evidente que a Danna Paola le encanta este tema, pues lo cantó como si fuera de su autoría. En cualquier oportunidad, veía su celular, dando la impresión que estaba al pendiente de los comentarios de sus fans.

Aunque se comentó que Anahí le respondió a Danna Paola, un usuario no lo notó, o al menos dio esa impresión, ya que preguntó: “¿Donde carajo le contestó Anahí? No veo nada”, a lo que una seguidora contestó: “Ni yo vi nada, en sus sueños le contestó”.

Los comentarios no tardaron en llegar, aunque a varios no les gustó la interpretación de Danna Paola: “Grita demasiado, ok, eso no es cantar”, “Canta espantoso”, “Canta mejor un perro”, “Canta muy feo”, “¿Apoco canta?”, “Afinada, pero no me gusta su voz”, “Le diría: no puedes cantar”.

Por el contrario, hubo a quienes si les gustó esta sorpresa de la actriz y cantante mexicana, quien también participa en la serie española “Élite”: “Lo hizo muy bien”, “Revivir #rebelde”, “Perfecto”, “Me encanta”, “Muy a su estilo, me gusta mucho”.

Por su parte, una internauta preguntó: “¿Por qué estuvo en La Voz? No canta, la verdad”, mientras que otra usuaria dio una opinión contundente: “A Paulina Rubio le saldría mejor”.

Otros seguidores hicieron más observaciones: “¿Cómo que fue juez de La Academia y canta puro pujido? Ahhh, eso si, mam… no es”, “Que canción ni que nada, que donen dinero, que es lo que en verdad hace falta!!! Babosos!!!”, “No me gustó @dannapaola, creo que le quedó feita la versión”, “Si le ponen mute y solo ven a la señorita, es más placentero”.

No faltaron los fans de Anahí y los demás integrantes de RBD, Alfonso Herrera, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni: “Ah, que recuerdos tan bellos me trae este tema de RBD”, “¿Qué le pasa a esta gata que canta esta hermosura de canción? Ya la pasó a chin… me lleva”.