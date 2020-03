Humberto Zurita dice que es momento de “soltar” a su fallecida esposa Christian Bach

El actor asegura que no podrá amar nunca a nadie como a ella

Considera que no tiene intenciones de volver a tener una pareja amorosa

En una entrevista con la revista Hola edición México, reproducida por el portal de Univisión, el actor Humberto Zurita reconoció que es “el momento de soltar” a su fallecida esposa Christian Bach, y asegura que no podrá amar nunca a nadie como a ella, además de considerar que no tiene intenciones de volver a tener una pareja amorosa.

De acuerdo a lo que aparece en el portal de Univisión, se indica que el histrión respondió de esta manera a poco más de un año de su muerte, al ser cuestionado lo que pensaría ella de que él tuviera una pareja: “Si ella quiere a mi ya no me interesa. No voy a rehacer mi vida con otra persona, no podría amar a otra persona como amé a Christian. Está en mi corazón y no se va a ir de allí nunca, y también (está) en la sangre de mis hijos”.

Luego comentó lo que él cree que debe hacer a poco más de un año de la partida de Christian Bach: “Siento que ya es el momento de soltar, aunque nunca la voy a soltar de mi corazón, porque la vida es para los vivos y los vivos tenemos que estar muy alerta y dispuestos al cambio”.

Aunque no se indica la fecha de la entrevista, mucha gente reaccionó a esta noticia que se publicó también en la cuenta de Instagram de @univisionfamosos el pasado 22 de marzo, mientras que la entrevista aparece publicada en el portal del mismo medio el 19 de marzo pasado.

Hasta la tarde de este martes 24 de marzo de 2020 la publicación sobre Humberto Zurita y Christian Bach en Instagram de Univisión tenía más de 5 mil 240 reacciones de me gusta y estaba por alcanzar los 100 comentarios de sus más fieles seguidores.

Uno de los primeros mensajes de los usuarios fue el siguiente: “Cuando un amor fue muy bonito, como el de ellos. Debe de ser muy difícil, soltar. En el corazón no se manda”.

Alguien más comentó: “Cuando hay amor de verdad no hay que lo reemplace en su corazón. Dios bendiga ese gran amor. Eso se llama amar de verdad”.

Una mujer dio su punto de vista de una manera muy sentida sobre Humberto Zurita y Christian Bach: “Qué difícil como dejar ir al amor de tu vida, pero también como se va a quedar solo, no es justo, tampoco y me imagino que ella tampoco quisiera verlo así solo, triste pienso que ella querría verlo feliz”.

A este comentario una persona dio su opinión al no coincidir: “¿O sea que para ser feliz debes tener a alguien? Cuanta gente con pareja y son infelices aguantando cosas… La felicidad no depende de nadie sino de nosotros mismo y el amor de tu vida eres tu. Y si no te amas no puedes amar a nadie”.

Y continuó: “Dos personas están juntas para compartir el amor y la felicidad que ya tienen, lo demás es dependencia y relaciones tóxicas. Hay que disfrutar la vida estés “[email protected]” o acompañado, si va esperar a que llegue alguien a que te haga feliz, que mal estamos. Si ese señor no quiere pareja, ¿Cuál es el problema? Nadie nace pegado a nadie y a esta vida vienes solo y te vas solo, la felicidad no puede depender a estar en pareja, o puedes tenerla mañana no…”.