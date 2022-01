Muere la madre del actor Humberto Zurita

Humberto Zurita manda conmovedor mensaje para su madre

Le pide que por favor hable con su querida Christian Bach

“Vuela alto, madre y háblale a Dios sobre mi” A varios años de la muerte de su esposa, el actor mexicano Humberto Zurita rompe el silencio tras la muerte de su mamá y sorprende en redes sociales al publicar conmovedor mensaje para ella, confesándole que siempre será su más grande fuerza para vivir.

Fue el pasado febrero de 2019 cuando la familia de Humberto Zurita se llenó de un profundo dolor luego de darse a conocer la lamentable muerte de la también actriz argentina Christian Bach, quien murió “repentinamente de un paro cardiaco”, siendo este un dolor muy fuerte no solo para sus hijos Sebastián y Emiliano, sino también para su esposo Humberto.

Humberto Zurita da a conocer la muerte de su mamá

Tristemente las malas noticias para la familia del galán de la televisión no terminaron ahí, ya que a los pocos años de que su esposa Christian Bach murió, fue el mismo actor quien daría a conocer este 14 de enero del 2022 ahora el fallecimiento de su querida madre, la señora Guadalupe:

“La vida sin amor no tiene sentido. Vuela alto, ángel de mi vida. Mi madre y el amor más limpio y puro que me enseñó que esta vida sin amor no vale la pena vivirla. Siempre vivirás en mi corazón. Ve e ilumina el cielo como iluminaste mi vida, corazón. Te amo infinitamente, siempre estarás en mi corazón”, escribió en sus redes sociales.