A 7 meses de la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita revivió otro dolor que carga

El actor le dedicó un emotivo mensaje a otra persona fundamental en su vida que se ‘adelantó en el camino’

Los mensajes de apoyo hacia Humberto Zurita no tardaron en aparecer en la sección de mensajes

Los mensajes de apoyo de los fans de Humberto Zurita llegaron cuando el actor reveló otro dolor que carga tras la muerte de su esposa Christian Bach hace más de medio año.

Pareciera que fue ayer cuando se anunció que Christian Bach perdió la vida por una complicación respiratoria. En aquella ocasión, el mundo del espectáculo quedó paralizado, pues la familia de la actriz mantuvo la noticia en completo hermetismo hasta unos días después.

Sin embargo, actores y compañeros de Humberto Zurita le mostraron su apoyo luego de conocer el deceso de la intérprete argentina. Sin embargo y a casi 7 meses de la desaparición de Christian, el actor tocó nuevamente una fibra sensible en su vida al dar a conocer otro dolor que carga.

En su cuenta de Instagram, Humberto Zurita publicó una foto de hace algunos años, donde se puede ver a sus padres, vestidos de forma muy elegante. La postal vino a recordar la partida del padre del intérprete.

“Hoy mi madre me recordó tu aniversario- y es que no es que no recuerde tu partida- sino que nunca para mí te has ido: siempre estarás en nuestros corazones padre hermoso !!!”, comenzó escribiendo el actor.

Posteriormente, agradeció lo que significo su padre y las enseñanzas que le dejó: “Fuiste pilar y ejemplo para cada uno de tus hijos y nos ense��aste a amar y respetar a nuestro prójimo”.