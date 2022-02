“Me enseñaste a amar y a entender que en este camino la vida sin amor no tiene sentido. Eres y serás siempre la fuerza que me lleve a encontrar un día la cara de Dios. Vuela, madre, y háblale de mí a todos mis seres amados que hoy brillan en el cielo: a mi padre , a Adela, a Roberto y a mi amada Christian”.

No es la primera vez que el histrión, nacido en Torreón, Coahuila, en México, el 2 de septiembre de 1954, abre su corazón para dedicarle emotivas palabras a la madre de sus dos hijos, Sebastián y Emiliano, con quien estuvo casado por más de tres décadas: “Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta”.

Los jóvenez decidieron seguir los pasos de sus famosos padres en el mundo de la actuación. Mientras Sebastián ha participado en series de televisión y películas como El juego de las llaves, Cómo sobrevivir soltero y En nombre del amor, Emiliano lo ha hecho en las cintas El baile de los 41 y No, porque me enamoro”.

“Desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada'”.

Ivonne Montero, ¿víctima de violencia por parte de Humberto Zurita?

Hace apenas unos meses, el nombre de Humberto Zurita estuvo en boca de todos luego de que la actriz mexicana Ivonne Montero confesó que fue víctima de violencia por parte del histrión cuando trabajaron en la telenovela Secretos del alma, donde ambos tenían escenas de besos muy apasionados.

“Llegó un momento que sí hubo una falta de respeto y sí se tornó en una agresión física. De pronto teníamos una escena de besos, me besaba como nadie, porque eso sí lo hacía, y de repente me empujaba, me quitaba de un empujón. Nunca entendí la razón, yo siempre me porté igual, siempre he sido muy respetuosa de mis compañeros”.