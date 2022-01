“Vuela alto, madre, y sigue iluminando mi vida. Siempre fuiste mi luz y la esperanza perdida que a tu lado siempre encontró el camino para seguir adelante colmado de tu amor. Me enseñaste a amar y a entender, que en este camino la vida sin amor no tiene sentido. Eres y serás siempre la fuerza que me lleve a encontrar un día la cara de Dios”.

“Humberto, estamos en enero”, le hacen la observación al actor que aún no es el aniversario luctuoso de su esposa

Para terminar con su mensaje, Humberto Zurita escribió las palabras: “Luz, calor, mujer, madre, hijos, amor, armonía del universo, feliz aniversario”, así como la fecha en que Christian Bach murió, por lo que una amiga del actor le hizo una observación que él no dudó en compartir.

“Tengo un amiga que me dice: ‘Humberto, estamos en enero’. Y sí, me perdí en el tiempo, porque siempre me anticipo a buscar una foto y algunas palabras para ti en tu aniversario luctuoso. Y hoy especialmente me perdí de una lectura que tenía por despertar tarde. Y solo pensé en ti y me doy cuenta que el tiempo para ti ya no es el mismo, así que pedirte estar conmigo hoy es algo muy especial que me hace ver que siempre estás en mi alma y en mi corazón”.