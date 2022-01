A casi tres años del fallecimiento de su esposa Christian Bach, Humberto Zurita recibe otro ‘duro golpe’

El actor mexicano está de luto por la muerte de su madre, Guadalupe Moreno

“Siempre vivirás en mi corazón”, expresó en sus historias de Instagram ¡Devastado! A casi tres años del fallecimiento de su esposa Christian Bach, Humberto Zurita recibe otro ‘duro golpe’, ya que el actor mexicano está de luto por la muerte de su madre, Guadalupe Moreno, a quien le dedicó emotivas palabras a través de sus historias de Instagram. De acuerdo con información de El Siglo de Torreón, el histrión, quien es originario de esta ciudad situada al norte de México, está devastado por esta triste noticia. Doña Lupita, como cariñosamente le decían sus seres queridos, falleció a los 95 años de edad a consecuencia de problemas relacionados con su estómago. Que en paz descanse. “Siempre vivirás en mi corazón”, Humberto Zurita se despide de su mamá Al igual que el actor mexicano Humberto Zurita, quien también viajó a Torreón, Coahuila, para estar en los últimos momentos de su mamá y despedirse de ella, fue el productor Gerardo Zurita. A doña Lupita se le recuerda como una “mujer amorosa, sencilla, amable y preocupada por el prójimo”. Como se mencionó líneas arriba, el padre de Emiliano y Sebastián Zurita usó sus historias de Instagram para darle el último adiós a su madre: “La vida sin amor no tiene sentido. Vuela alto, ángel de mi vida. Mi madre y el amor más limpio y puro que me enseñó que esta vida sin amor no vale la pena vivirla”.

Por error, Humberto Zurita filtra ¿su teléfono? El actor mexicano Humberto Zurita subió más imágenes de su mamá, doña Lupita Moreno, a sus historias de Instagram, donde escribió lo siguiente: “Siempre vivirás en mi corazón. Ve e ilumina el cielo cómo iluminaste mi vida, corazón. Te amo infinitamente, siempre estarás en mi corazón”. En su última imagen, el histrión, seguramente por descuido, compartió una fotografía de un celular donde claramente se distingue un número telefónico, por lo que queda la duda si se trata de su número o de algún otro miembro de la familia Zurita.

Humberto Zurita no queda ‘muy bien parado’ En septiembre pasado, Ivonne Montero confesó que fue víctima de violencia por parte de Humberto Zurita cuando trabajaron en la telenovela Secretos del Alma. La actriz compartió en el programa Sale el Sol que fue en el set del melodrama de TV Azteca, que salió al aire en 2008 y donde era protagonista, que tenía escenas de besos muy apasionados con el histrión, pero al terminar y escuchar el “corte”, él la empujaba. “Llegó un momento que sí hubo una falta de respeto, sí se tornó en una agresión física. De pronto, teníamos una escena de besos, me besaba como nadie, porque eso sí lo hacía, y de repente me empujaba, me quitaba de un empujón. Nunca entendí la razón, yo siempre me porté igual, siempre he sido muy respetuosa de mis compañeros”, dijo.

“No tengo nada que decir al respecto” Ivonne Montero agregó que un día ya no aguantó y decidió alzar la voz, por lo que hubo un encontronazo muy fuerte cuando las cámaras se apagaron. Anteriormente, Zurita ya había dicho en el mismo programa que no había agredido a Ivonne, sólo le había reclamado que se tardaba mucho maquillándose. “No tengo nada que decir al respecto en ese sentido, si ella no se sintió bien a mi lado, lo siento mucho. En algún momento pudimos haber tenido, no sé, diferencias. Alguna vez le reclamé que se tardaba un poco en maquillarse, pero punto, ¿no? O sea, fue ese momento y ya. No tengo ningún sentimiento malo hacia su persona, al contrario, la respeto mucho”, indicó Humberto Zurita (Con información de Agencia Reforma).

¿Presentía la muerte de su madre? En su publicación más reciente en su cuenta oficial de Instagram, con fecha del 25 de diciembre del año pasado, el actor mexicano Humberto Zurita compartió una frase que da mucho de qué hablar, pues parecería que se estaba anticipando a una trágica noticia. “La vida pertenece a los vivos, y el que vive debe estar preparado para los cambios”. En esa ocasión, tanto amigos como admiradores de quien fuera esposo de Christian Bach le desearon que pasara la mejor de las navidades acompañado de sus seres queridos.

Humberto Zurita recuerda con nostalgia a Christian Bach A causa de un paro respiratorio, el 26 de febrero de 2019, falleció la actriz argentina, naturalizada mexicana, Christian Bach, aunque su familia dio a conocer la noticia hasta el primero de marzo de ese mismo año. Apenas en mayo pasado, Humberto Zurita le dedicó un emotivo mensaje en lo que hubiera sido el cumpleaños número 62 de la artista. “9 de mayo! Hoy es un día especial. Un día como hoy nació una mujer, llena de virtudes y sabiduría. Hermosa y radiante, ya traía marcado su destino y como regalo, la suerte de su lado. El esplendor de su sonrisa inteligente y su mirada perspicaz, aguda y penetrante, le daban ese sello único. Nació con la brillantez de una niña, destinada a ser mujer empoderada: generosa, llena de valores y virtudes. Una bella mujer”.

“Qué privilegio es haber conocido el amor a tu lado” Con motivo del Día de las Madres en México, Humberto Zurita nuevamente le dedicó un emotivo mensaje a Christian Bach, mamá de sus hijos Sebastián y Emiliano: “Hoy es día de la madre y ayer fue tu cumpleaños. Siempre era algo especial buscarte un presente en estos dos dias. ¿Cómo hacer especiales y únicos estos momentos? Lo importante no era tu regalo, sino buscarte un detalle que te hiciera sentir amada”. “Tus hijos y yo, tratábamos siempre, de que estas fechas fueran días peculiares para ti. Nos hacía felices verte feliz y que sintieras nuestro amor por ti. Qué belleza y qué privilegio es haber conocido el amor a tu lado. Feliz día de la madre: estés donde estés, güera preciosa”.