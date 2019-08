Página

Harto de las especulaciones Humberto Zurita hizo frente a los rumores

El actor mexicano decidió hablar de su supuesto romance con Kika Edgar

Zurita enfrenta aún el duelo por la muerte de Christian Bach

Humberto Zurita explota. El actor mexicano hizo frente a las especulaciones de su supuesto romance con Kika Edgar y el actor aseguró que últimamente se ha sentido acosado por la prensa y hasta dijo que le parece una falta de respeto para su carrera y para su esposa, Christian Bach.

Humberto Zurita dijo a Ventaneando: “Me están acosando muchísimo últimamente y es algo que me molesta, que no lo entiendo, es una falta de respeto a mi trayectoria, a mi trabajo, a mi mujer, que quieran escarbar como perros, a los perros les gusta oler traseros, los traseros huelen mal, entonces eso no me parece bien, no me parece justo”.

Además dijo que no está buscando una relación: “No estoy buscando una relación nueva, pero eso no quita la posibilidad de que tenga amigos, de que tengan amigas, de que siga saliendo, que haga mi vida, yo sé que están especulando mucho, que si Kika que si Kiko. No solamente tengo una amiga, tengo muchas amigas y tengo muchos amigos, mi vida va a continuar, le guste o no le guste al que sea, yo tengo que seguir adelante y vivir mi vida con mucho respeto hacia las personas que conviven a mi lado (…)”.

Cabe destacar que mientras entrevistaban a Humberto Zurita, Kika Edgar aprovechó para huir por el estacionamiento del lugar.

Por último agregó que que no existe terapia que le ayude a superar la muerte de Christian Bach: “”No creo que haya una terapia para las pérdidas, yo creo que es uno mismo el que tiene que entender los ciclos de la vida (…) en el caso mío lo veo como una pérdida irreparable”.

La entrevista a partir del minuto 9:00