Le dicen a Sebastián Zurita que su madre “fue una mujer hermosa”

En otra imagen que compartió el hijo de Humberto Zurita en redes sociales, el actor está acompañado tanto de sus padres como de sus abuelos maternos cuando él era apenas un pequeño: “Creo que no están listos para este #tbt / this is the mother of #tbt”, expresó.

“Hermosa mujer… Está en el cielo, pero en la tierra seguimos viéndola a través de las pantallas…”, “Christian era rubia igual que su madre, pero era idéntica a su padre. Fue una mujer hermosa”, “Mientras va pasando el tiempo y no veo nada nuevo de Christian, confirmo su partida y valoro todo lo que fue, no habrá mujer que la supere en belleza, talento, inteligencia y poder”, expresaron algunos usuarios.