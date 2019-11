Página

Humberto Zurita reveló una foto junto a su fallecida esposa Christian Bach

En la imagen aparece la pareja muy feliz, derrochando amor

Asimismo, el actor le dedicó un breve pero muy emotivo mensaje

Humberto Zurita publicó una emotiva foto para recordar a su esposa Christian Bach.

A finales de febrero de este año, el mundo del espectáculo quedó devastado tras el anuncio de la muerte de Christian Bach, por medio de un comunicado emitido por la familia de la actriz argentina.

A 8 meses del trágico deceso de la intérprete, su esposo Humberto Zurita se ha encargado de que su recuerdo esté bien presente en los corazones de sus seguidores.

Y es que el actor constantemente comparte reflexiones y postales que tienen que ver con Christian.

Sin embargo, esta vez reveló una imagen que causó gran emoción entre sus seguidores.

En la imagen se puede ver en primer plano a Humberto Zurita, con camisa en color azul, lentes oscuros, cabello corto y un gesto muy serio, como siempre se ha caracterizado, mientras por un lado y un poco más atrás está Christian Bach, con camisa negra, lentes de sol y un sombrero que la hizo derrochar elegancia.

La bella imagen que recibió más de 37 mil ‘me gusta’ fue acompañada por un breve pero emotivo texto.

“Ni adentro ni afuera, ni antes ni después: el pasado reaparece porque es un presente oculto”, se pudo leer.

El filosófico mensaje y la bella foto no tardaron en ser comentados por varias celebridades.

Isabel Madow le envió emoticones de corazones.

Chantal Andere hizo lo propio con caras mandando besos y Miguel Varoni le escribió: “Abrazo absoluto”.

Asimismo, más fans de Humberto Zurita siguieron enviándole muestras de apoyo: “Te quiero”, “Hermosa”, “Hermoso recuerdo, ella estará siempre presente”, “Amor eterno”, “Es hermoso el amor que sientes. Lo conozco”, “Qué bello amor. Amor eterno”, mencionaron.

Pareciera que fue ayer cuando se anunció que Christian Bach perdió la vida por una complicación respiratoria. En aquella ocasión, el mundo del espectáculo quedó paralizado, pues la familia de la actriz mantuvo la noticia en completo hermetismo hasta unos días después.

Sin embargo, actores y compañeros de Humberto Zurita le mostraron su apoyo luego de conocer el deceso de la intérprete argentina. Sin embargo y a casi 7 meses de la desaparición de Christian, el actor tocó nuevamente una fibra sensible en su vida al dar a conocer otro dolor que carga.

En su cuenta de Instagram, Humberto Zurita publicó una foto de hace algunos años, donde se puede ver a sus padres, vestidos de forma muy elegante. La postal vino a recordar la partida del padre del intérprete.

“Hoy mi madre me recordó tu aniversario- y es que no es que no recuerde tu partida- sino que nunca para mí te has ido: siempre estarás en nuestros corazones padre hermoso !!!”, comenzó escribiendo el actor.

Posteriormente, agradeció lo que significo su padre y las enseñanzas que le dejó: “Fuiste pilar y ejemplo para cada uno de tus hijos y nos enseñaste a amar y respetar a nuestro prójimo”.