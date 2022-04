¿SE RETIRA PARA HACER CELIBATO? Humberto Zurita sorprende tomando drástica decisión ¿para honrar a su esposa Christian Bach? (VIDEO)

Pero eso tendrá que esperar, debido a que Humberto Zurita ¿se retira? Si bien, no por completo, sí se tomará un merecido receso a sus actividades como actor: “Este año, tengo proyectado tratar de descansar un rato, vengo pegado de muchas cosas”, consideró el viudo de Christian Bach.

En el programa de ‘ Venga la Alegría ‘, se pudo entrevistar a Humberto Zurita y el actor muy repuesto y contento accedió de manera muy amable a responder los cuestionamientos de la prensa, pese a que varios de ellos no eran de temas fáciles de contestar y el actor lo hizo como todo ‘un rey’.

A tres años de la muerte de Christian Bach, su viudo , el actor Humberto Zurita reapareció para dar una entrevista sobre lo que planea realizar en los próximos meses, que no tendrá muy contentos a sus seguidores, además de revelar si entrará en celibato para honrar la memoria de la que siempre ha sido ‘el amor de su vida’.

¿Se dedicará a guardar celibato por Christian Bach para honrar la memoria de su esposa?

Pero a pregunta expresa sobre su relación amorosa con su fallecida esposa, ¿será que el actor le guarda tanto respeto que no se permite salir con otras mujeres para honrar su memoria? Humberto Zurita fue claro en su respuesta: “No (volver a enamorarse)… O sea, hacer una pareja nueva, no me interesa en lo absoluto…”, contestó.

Sin embargo, sí aclaró los rumores de supuesto romance con Kika Edgar y otras compañeras de trabajo que le han atribuido en los últimos tres años, luego de la muerte de Christian Bach: “De vez en cuando (echarse una canita al aire), puede ser… jajaja si no me voy a hacer célibe, no…”, contestó muy amable y riéndose el actor.