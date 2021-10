“Una parte bien importante son los sueños, es increíble que cuando tú sueñas a la persona que amaste, que sigues amando, pero que se tuvo que ir de aquí, y habló no solamente de ella, hablo de mi papá, de los de ella, de gente amada la sueñas (…) Te demuestra que nunca te abandonas, ni tú a e ellos ni ellos a ti. Siempre están ahí presentes”.

Humberto Zurita continuó diciendo que el gran amor que le tiene aún a su esposa Christian Bach trascendió tanto que ella se sigue comunicando con él mediante sueños, y no solamente habló de un lazo con la argentina, sino también su padre se comunica con él a través de los sueños:

El actor aseguró que a pesar de que las personas ya no están en este plano siempre existirá una conexión espiritual más allá de lo terrenal: “No solamente es un recuerdo, es algo que vivo todos los días de mi vida, porque las personas físicamente pueden morir, pero espiritualmente siempre están contigo en tu corazón”.

Tras esto, Humberto Zurita señaló que no solamente él siente esa presencia de Christian Bach, sino también sus hijos Emiliano y Sebastián, lo que suele suceder cada que la familia o por separado viajan, debido a que era una práctica muy común cuando la actriz de telenovelas aún vivía.

Afirma que ya no se podrá enamorar

Para ir finalizando, el portal Las Estrellas Tv, saca a relucir una entrevista que Humberto Zurita tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, en donde habló de otro rumor en el que afirmaban que estaba en una relación con su compañera Kika Edgar, algo que el hombre de 67 años negó rotundamente, asegurando que nadie podrá ocupar el lugar de su amada Christian Bach:

“Lo que es que yo no me podría enamorar. Si tú me lo preguntas a mí, ya nadie cabe en mi corazón como Christian, ya tendría que entender esa otra persona que nuestro amor tendría que ser completamente diferente”, argumentó el actor ante los rumores de noviazgo con Kika Edgar, ¿será que en algún momento negará también los rumores con la actriz Rebecca de Alba?