“Y es que el amor es infinito ♾ El concepto de infinito (símbolo: ∞) aparece en varias ramas de la matemática, la filosofía y la astronomía, en referencia a una cantidad sin límite o sin final, contrapuesto al concepto de finitud.” El amor verdadero es infinito. ♾ y anida y se fortalece con cada latido de nuestro ❤️