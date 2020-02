Humberto Zurita envía desgarrador mensaje a su esposa

Hace un año de la muerte de Christian Bach

Seguidores lamentan su pérdida y aplauden su gran amor

Humberto Zurita envía desgarrador mensaje al cumplirse un año de la muerte de Christian Bach.

El 26 de febrero del 2019 muere la actriz argentina debido a un paro respiratorio. La noticia impresionó al mundo del espectáculo y conmovió a sus fanáticos.

A un año de su partida, su esposo, el también actor Humberto Zurita le dedica unas palabras que llegan el corazón.

“Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria. Siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero. Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos. Siempre admire tu pasión por la vida, tu energía y entrega por cada cosa que emprendías.”, escribió el mexicano.

Narró toda una serie de virtudes que envolvían la personalidad de su esposa “radiante, bella, valiente, generosa, buena hija, amiga, esposa y madre” y continuó diciendo: “Soy testigo de cada una de tus batallas y tu pasión por alcanzar tus sueños. Tus anhelos eran la alegría de tus días, y ser madre, te hizo alcanzar la plenitud con la que viviste siempre feliz y radiante. De tu mirada azul, brotaba la belleza de tu alma y tu gran inteligencia. Estar a tu lado fue un regalo de la vida para mi. Un privilegio!”.

“Esa eres y serás aquí y ahora y más allá. Eres luz, aire, viento, agua, energía y tiempo. Eres amor y estás en todos lados! Tu corazón, lo llevo conmigo un año después de que te vi hermosa y serena, descansando, después de haber cumplido tu destino y alcanzado tus metas. Mujer libre y madre amorosa. Una Diosa hecha mujer!”, expresó.

“Sebastián y Emiliano están forjados con tu carácter y gracias a tu amor, educación y principios: viven honrando tu memoria con vigor. Haciendo de su vida un camino fértil, creativo y honesto que los lleve a alcanzar sus propios objetivos. Mis hijos y yo, nunca dejaremos de sentir el fuego del amor que nos abraza el corazón. Nunca estarás ausente en nuestros corazones. Nunca serás olvidada! En mi alma, anida el deseo de volverte a encontrar en la ecuación del tiempo. Descansa en Paz!”, terminó su profunda carta a su amada.

Reacciones tras el conmoveros mensaje de Humberto Zurita a Christian Bach

A este estremecedor mensaje, la presentadora de televisión Rebecca de Alba respondió: “Yo siempre admiré a Christian por su determinación para aterrizar todo lo que se propuso, su integridad y gran sentido del humor la caracterizaban y no sobra decir que también era una mujer hermosa, única y compartida. Genuina, fuerte, inteligente y amorosa. Este amor de ustedes, ahora y en el tiempo tiene un lugar eterno en el que seguirán siempre juntos!”.

Llovieron mensajes de condolencias, pero más fueron los que celebraron el amor de la pareja y la vida de Bach.

“Hermosa señora y hermoso usted que supo amar y valorar todas las virtudes de su amada y bellísima esposa!”, escribió Paola Mendez.

“Qué hermoso mensaje de un amor auténtico.”, “Quédate con alguien que te demuestre tanto amor como el de Humberto por Christian”, “Qué hermoso todo lo que le escribe a su gran amor. Dios la tenga en un buen lugar descansando”, “Bellas palabras, el amor perdura por siempre”, “Que amor tan hermoso!!!”, fueron algunos de los mensajes que aplaudían el amor entre la pareja.

“Hermosas palabras, sin duda como dijo usted una diosa hecha mujer. Un ejemplo de persona usted también!!!”, “Una pareja realmente admirable! Que viva el amor… esa fuerza que nunca se apaga!”, “Qué hermosas palabras para tu amada, eran mi pareja preferida, los admiré y los admiro mucho más hoy.”, continuaron.

“La dicha de tener ese amor que se tenían ya es un milagro en la vida ❤️✨ gracias por compartir”, concluyó Carla Du Chatinier.

Actriz Christian Bach: Quién fue y cómo murió

El 26 de febrero de 2019 murió la actriz Christian Bach y la noticia resultó no solo triste sino repentina.

Murió debido a un paro cardio respiratorio, sin embargo, la actriz argentina llevaba ya varios años alejada de las cámaras y los flashes.

No se dejaba ver en público y eso desató rumores constantes acerca de su estado de salud, pero su esposo, el actor mexicano Humberto Zurita negaba que tuviera problemas de salud en febrero de 2017 en una entrevista para el programa de televisión Suelta la sopa de Telemundo.