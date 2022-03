Humberto Elizondo ofrece reveladora entrevista

El actor mexicano confiesa que padece enfermedad incurable

Dice que fumó una cajetilla de cigarros al día durante 20 años ¡Lamentable! El actor mexicano ofrece reveladora entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, donde confesó que padece una enfermedad incurable provocada por fumar una cajetilla de cigarros al día durante 20 años, pero esto no fue lo único que reveló. En esta interesante charla, disponible en el canal oficial de YouTube de Imagen Entretenimiento, el histrión contó de una vez por todas sí en realidad es hijo del cantante mexicano Jorge Negrete, pues entre ambos existe un notable parecido físico. El hijo de la también actriz Fanny Kaufman, mejor conocida como Vitola, no se guardó nada en esta ocasión. Humberto Elizondo permaneció 27 días en coma inducido A la pregunta de que si hoy en día estaba enamorado, Humberto Elizondo compartió que hace apenas unos meses terminó una relación amorosa, la cual definió como “maravillosa” y que estaba enamorado como un “escolapio”, pero llegó a una conclusión que no dudó en compartir con los televidentes. “Ahorita yo no necesito novia, necesito cuidadora. Tener novia o tener pareja es una responsabilidad, implica atención y todo lo demás, y yo realmente estoy trabajando y mi capacidad física no es la misma, tengo una enfermedad que se llama EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), entonces mejor una cuidadora”, reveló el actor mexicano.

“Mi madre duerme a mi lado” Después de que dejara en claro el motivo por el que terminó su relación amorosa, se le preguntó a Humberto Elizondo por las cenizas de su mamá, Fanny Kaufman, Vitola, y así respondió: “Mi madre duerme a mi lado, siempre tuvimos problemas porque ella tiene un carácter muy fuerte y yo también y sí nos costaba trabajo”. “Después de su muerte, al fin logramos vivir juntos, es más, hasta dormimos juntos, la tengo al lado de mi cabecera. Sí (la extraño), pero platico con ella. En la religión judía, la madre es muy importante, el matriarcado es total, entonces yo platico con mi madre todos los días”, dijo el histrión, quien está a unos meses de cumplir 75 años de edad.

Humberto Elizondo está conectado a un concentrador de oxígeno Al igual que los actores Jorge Ortiz de Pinedo y Raquel Pankowsky, Humberto Elizondo tiene que estar conectado a un concentrador de oxigeno, el cual sirve para suministrar oxigenoterapias de bajo flujo a pacientes con insuficiencia respiratoria. El actor mexicano lanzó una seria advertencia… “No fumen, por favor, no fumen. (Durante 20 años) fumé una cajetilla diaria y hay gente que ha fumado más y no le ha pasado nada, pero por favor, no fumen, es un seguro de muerte, no fumen. El EPOC tiene una ventaja, que no se cura, pero sí empeora”, expresó sin poder evitar reírse por la gravedad de la situación.

“Tienes que aprender a vivir” De buen ánimo, el hijo de Fanny Kaufman, Vitola, comentó que todos creemos que es normal tanto respirar como caminar, pero no es así: “Tienen que estar en juego bien una serie de músculos, una serie de sistemas, para que puedas caminar y para que puedas respirar”, dijo Humberto Elizondo. “Hasta que empiezas a tener dificultades para respirar te das cuenta lo hermoso que es respirar. Uno cree que es natural, pero no, cuídense, no fumen. (Hace tiempo) Me operaron del pulmón, mandaron el nódulo a histopatología y me dijeron que tenía cáncer, me pusieron un puerto y a los 6 días me dijeron: ‘fíjese que no, nos equivocamos’, viví 6 días con cáncer y con un puerto, que es una entrada para la quimioterapia”.

El actor mexicano confiesa que estuvo a punto de morir Y cuando nadie lo esperaba, Humberto Elizondo reveló que estuvo 27 días en coma inducido a causa del EPOC: “De pronto, no intercambiaba los gases, me intoxiqué y me llené de dióxido de carbono, entonces llegué al hospital casi alucinando con 31 de oxigenación, entonces me tuvieron que intubar e inducirme al coma”. “Le decían a mis hijos: ’90 por ciento que se muere, diez por ciento que vive’, y mi padre Dios me dejó aquí. Yo vivo con Covid, el problema del Covid es que la gente no puede respirar, yo de hecho vivo con el Covid, pero aprendes, inclusive ahorita llevamos platicando un rato y no he tosido y hay una gran terapia que es esto, las cámaras y el micrófono”.

“Le he dado bastante vuelo a la hilacha” A punto de terminar con esta entrevista, en la que reveló que padece una enfermedad incurable, Humberto Elizondo reconoció que “le ha dado bastante vuelo a la hilacha” y no tiene por qué reclamarle a su cuerpo: “Hay que aprender”, dijo el histrión, quien también padeció de su columna vertebral. “¿Sabes que es lo peor? Debería de haber una materia en la escuela que nos enseñara qué pasa cuando llegas a viejo, no nos enseñan, creemos que nunca vamos a llegar a viejos, o ni siquiera lo piensas, y de pronto llegas y todo es sorpresa. Si llegas con enfermedades crónicas, peor. Debería de haber una materia en la escuela: ‘Prepárate para la vejez'”, finalizó el actor mexicano.

Hace una inesperada petición Antes de despedirse, Humberto Elizondo quiso dirigirse a los actores jóvenes, a quienes les pidió que hicieran ‘el impuesto del viejito’, el cual consistiría en tomar el diez por ciento de sus ingresos y depositarlo en el banco y no tocarlo para nada por 20 o 30 años: “Cuando lleguen a mi edad, van a trabajar porque quieren, no porque tengan necesidad”. “Lo que dijo de que deberían enseñar en la escuela es muy cierto. en la escuela enseñan bastantes cosas inutiles que a la final ni las usan o ni las aprendieron. Deben enseñar qué sucede cuando es uno mayor, los gastos. las dificultades, deben enseñar a no lastimar a los seres vivos (animales) y otras cosas”, comentó una usuaria (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).