¿QUIÉN ERA LA VOZ DE VOLVERINE?

De acuerdo a información publicada por el portal antes referido el recién fallecido, nació el 13 de febrero de 1931 en Niterói, Brasil, y luego que de que reconociera su gran trabajo con la voz, interpretó a varios personajes a lo largo de toda su trayectoria.

Además se informó que por décadas, Bardavid apodó a Freddy Krueger en "A Nightmare on Elm Street", Skeletor en "He-Man and the Masters of the Universe" y Dr. Eggman en "Sonic the Hedgehog", como una especie de broma y amistad que existía entre ellos.