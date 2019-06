Página

¿Es fácil cultivar en casa hierbas y especias?

¿Necesito de mucho espacio para hacerlo?

¿Es posible de hacer todo a manera orgánico?

Hoy en día, consumir productos orgánicos es lo más recomendado por la ONU, esto es de debido a que por lo general, se encuentran libres de químicos que normalmente son utilizados para cultivar las plantas sin importar que especie sea. Hay que admitir, que la razón de que muchas personas padezcan cáncer es debido a que todos los productos o la mayoría de ellos, se encuentra plagado de estos componentes. Es por eso que te enseñamos a hacer tus propios huertos en casa, fácil y barato.

Sin embargo no todo está perdido, poco a poco la costumbre de volver a lo básico está ganando terreno, con ello nos referimos a que cada vez son más las personas que deciden iniciar su propio huerto en casa. Lo más padre es que no es necesario contar con hectáreas para poder hacerlo, seamos realistas. La idea de sembrar en casa es para uso tuyo y de tu familia y no para alimentar a toda la colonia, aunque, los proyectos de huertos por comunidad también son algo ideal para estos casos.

La ventaja de realizar un huerto en casa o en comunidad es que te permite aprender sobre las plantas que se van a cultivar, también te permite crear lazos con tu comunidad pues la convivencia casi diaria ayuda a desarrollar amistades.

Para tener éxito en esto, es necesario pensar en esto:

El lugar

El lugar o espacio es algo que debes escoger antes de iniciar, pues al saber con cuanto cuentas, sabrás cuanto material requerirás para delimitar la zona. Lo interesante de un huerto en el hogar es que incluso en macetas puedes sembrar y cultivar.