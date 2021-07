Y hubo muchos otros seguidores de Hoy Día que no están de acuerdo en que apareciera Eleazar en el programa: “Ahora Telemundo apoya a los abusadores, qué asco”, “¿cómo apoyan a alguien de esta manera?. Ese es el mensaje que quieren llevar a las mujeres. Si te golpeó y se arrepintió, perdónalo, no pasa nada. Qué triste”

La mayoría de la gente no le creyó sus disculpas al actor, pero otros opinaron: “Todos hemos cometido errores y aún así Dios nos ha dado miles de oportunidades quienes somos nosotros para juzgar o señalar la vida de otro. Se le dio una Segunda oportunidad para ser mejor persona”, “El que no cometa errores que baje Dios y lo santifique un ser humano arrepentido merece una oportunidad”, “Lo mejor que hiciste es dar la cara y pedir disculpa, Lo demás corre por tu cuenta en mejorarte como ser humano”.

Además, el mismo día que su defensa acordó el arreglo con Eleazar Gómez, la ex pareja Tefi Valenzuela grabó un video dando explicaciones de lo que pensaba: “Hoy Eleazar Gómez estará bajo libertad condicional, lo que me llevo y lo más importante es que ganamos”, comenzó diciendo la joven. Archivado como: Hoy Día maltrato mujer.

Muchas mujeres estuvieron en contra de que Eleazar Gómez mandara disculpas a Tefi Valenzuela, pues aseguraron que estaba actuando: “Pero este tipo de personas no cambian. El hace todo lo que tenga que hacer porque se lo requiere la ley. Ojalá me equivoque y nos equivóquenos la sociedad ante su tal arrepentimiento”, “hahaha y si la hubiera matado? creo que esa mujer esta viva de milagro”.

Eleazar Gómez está bajo libertad condicional

Tefi Valenzuela habló antes de que Eleazar Gómez pidiera disculpas: “A partir de hoy nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que yo declaré ni mi vedad, porque al fin lo que yo declaré de Eleazar, él aceptó su culpabilidad y ha obtenido su libertad condicional por tres años y también por tres años tendrá que ir a sus terapias…”, aseguró.

Después, visiblemente tranquila, la joven quien recibirá un pago del actor por daños causados, añadió: “Yo siempre dije desde el día uno que me iba a conformar con lo que el juez dijera, iba a acatar lo que él dijera así que no voy a decir lo que me parece justo y si estas son las medidas que ellos consideraron me va a tocar aceptarlas y decirles que estuvo bien denunciar, no me arrepiento ni por un minuto, hice lo correcto, hoy se sabe que dije la verdad y las invito a que denuncien”, finalizó Tefi Valenzuela. Archivado como: Hoy Día maltrato mujer.