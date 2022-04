Este martes, sus compañeros de Hoy Día la despidieron, pero primero dio las gracias a todo el público que la apoyó el tiempo que estuvo en el matutino: “Ser parte de la familia de hoy Día ha sido un gran reto profesional, pero a nivel personal la verdad me ha llenado de muchísimo amor, de muchísimo cariño y, sobre todo, muchísimo agradecimiento también porque he aprendido muchísimas cosas de todos y cada uno de ustedes. Yo creo que nosotros como seres humanos somos un cúmulo de experiencias y yo obviamente los llevo en mi corazón”, dijo Arantxa.

¿Quién entrará al show matutino de Telemundo en lugar de Aratxa Loizaga? ¿Adamari López ahora a noticias?

Y no, la persona que sustituirá a Arantxa Loizaga en el espacio de noticias dentro de ‘Hoy Día’, no será Adamari López, pues ella se ha encontrado perfecta en el área de entretenimiento junto a Chiquibaby… La conductora que llega al show es ni más ni menos que Rebeka Smyth quien tiene 7 años trabajando en Telemundo.

Fue quien se encargó de estar al frente de ‘Al Rojo Vivo’ luego de que María Celeste Arrarás saliera de Telemundo, además de tener un segmento llamado ‘Sin Filtro’: “Yo desde chiquita siempre quise ser periodista para poder ser una ventana para todas las personas que no tienen esa ventana, entonces hoy poder estar aquí y poder ser esa ventana y que Telemundo me use a mí para ser esa ventana me enorgullece y me llena de emoción”, comentó.