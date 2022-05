La house cleaner confiesa por qué le ‘echaron’ a la policía

Vanesa Amaro tenía permiso de estar en la casa pero aún así la policía intervino

Lo peor fue quién ‘le echó’ a la policía ‘Le echan’ a la policía a hispana que limpia casas en EE.UU. (VIDEO). Muchos hispanos en Estados Unidos se dedican a la limpieza de casas pero en ocasiones este honrado trabajo podría ser de riesgo, ya que las personas se exponen a toda clase de situaciones como la que le sucedió a Vanessa Amaro. La ‘house cleaner’ que trabaja en muchas casas en los Estados Unidos, reveló a través de su cuenta oficial de TikTok, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores, cómo fue que terminó dando explicaciones a los oficiales y todo por una llamada de la personas que menos se pensó. ‘House cleaner’ lidió con la policía cuando hacía su trabajo “Hace unos años trabaje para una señora que era super linda y bien buena onda… un día ella me mando un mensaje y me dijo: ‘Vanesa me voy a ir de la ciudad… pero quiero que tu vayas a limpiarme mi casa”, comienza contando Vanesa Amaro en el video con más de 200 mil reacciones. La dueña de la casa donde la hispana tenía que limpiar le dejó la llave y la clave para desactivar la alarma y así poder ingresar y realizar su trabajo, pero ocurrió lo inesperado. De acuerdo con el relato, la hispana llegó a la casa ubicada en una zona exclusiva y bajó sus herramientas.

“Traíamos nuestro uniforme y nuestro equipo de trabajo” Cuando la hispana intentó abrir la puerta, una señora apareció rápidamente y les empezó a cuestionar que hacían en el lugar. “Tan rápido como pude le explique que obviamente nosotros éramos lo que limpiábamos la casa, traíamos nuestro uniforme y nuestro equipo de trabajo”, contó Vanesa Amaro. “De la manera más amable le explique quién era, porque estaba ahí y que tenía la llave y la autorización de mi clienta para estar ahí, ella me dijo que no me creía y que le iba hablar a la policía y ‘dicho y hecho’ le habló a la policía y la policía llegó”, dijo la hispana en la segunda parte del relato.

¿Quién le ‘echó’ la policía a la trabajadora hispana? Para sorpresa de todos, la mujer que llamó a la policía era ‘nada más y nada menos’ que la suegra de la dueña de la casa. Vanesa dijo estar al borde del llanto aunque sabía que no estaba realizando ningún crimen y que tenía el permiso de la dueña para estar en la lujosa casa. “No podía evitar ponerme super nerviosa… cabe decir que estaba en un área de la ciudad donde vivía pura gente con mucho dinero, gente rica y obviamente va a venir la policía y va a ver a esta pequeña latina hispana aquí y va a pensar ‘si, si ella está aquí para robar'”, relató Vanesa Amaro en el video.

En cuanto la policía llegó a la exclusiva zona, cuestionaron a la hispana sobre la situación, y uno de los oficiales le permitió explicar lo que estaba ocurriendo. Para que le creyeran, Amaro mostró los mensajes de texto de la dueña de la casa, donde le pedía ir a limpiar aunque ella no estuviera. También le mostró al policía la llave de la casa y le dijo que tenía el código de la alarma, demostrando qué ella solo estaba ahí para limpiar. El policía le dijo a la señora que los llamo: "No solamente se ven como limpiadores de casa, sino que son los limpiadores de la casa", de acuerdo con el relato. Aquí fue donde se comenzó a ver la verdad de la señora.

"La policía se fue muy enojada" "La policía se fue muy enojada porque la señora los hizo venir sin razón alguna", aseguró Amaro en el video. El verdadero motivo de que la suegra les hubiera llamado a los policías pocos podrían haberlo esperado, y fue la propia dueña de la casa quién dijo le dijo la verdad a la house cleaner. "Tenía miedo de que yo le fuera a contar a mi clienta que su suegra estaba ahí… que su suegra estaba loca y que era una 'tóxica' porque aprovechaba cuando ellos salían de vacaciones para ir y meterse a la casa a escondidas y husmear y fisgonear todo lo que tenían adentro", confesó la hispana, quién aseguró que no era la primera vez que lo hacía.

La 'house cleaner' cuenta lo que su clienta le hizo y fue injusto Además, Vanesa contó que tras el incidente sacó a la suegra y aseguró con llave la puerta. Pero para la famosa trabajadora hispana no todo fue justo ya que reveló que su clienta le pidió hacer algo sumamente incómodo tras tener que lidiar con los oficiales. "La verdad sentí que era muy injusto que mi clienta me pusiera en esa posición de que yo tuviera que decirle a la suegra 'oye no te puedo dejar entrar a la casa' siento que ella debió haberle hablado y decirle: ya me enteré de todo lo que pasó, no puedes entrar a la casa", contó en el video.