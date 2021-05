El legendario actor Eduardo Manzano ‘El Polivoz’ está hospitalizado

El Polivoz se reportaba como grave según varios medios de comunicación

La esposa de Eduardo Manzano habla de la salud del comediante Hace unas horas, varios medios de comunicación reportaron que el comediante mexicano Eduardo Manzano ‘El Polivoz’, se encontraba hospitalizado debido a que tendría problemas de salud; hubo quienes incluso dijeron que estaba tan grave que se encontraba luchando por su vida. Uno de los primeros en informar sobre la noticia fue el periodista mexicano Joaquín López Dóriga quien en un mensaje de Twitter reportaba que Eduardo Manzano, figura importante de la comedia en México, estaba hospitalizado debido a una infección biliar. Eduardo Manzano está hospitalizado Según lo reportado por el periodista y otros medios, ‘El Polivoz’ tuvo que ser internado de emergencia en un hospital ante la infección biliar que presentaba, sin embargo, ante los informes de que supuestamente estaba muy grave, la esposa de Eduardo Manzano salió a revelar la verdad. El actor tendrá que ser analizado y estar en observación durante los próximos días para ver cómo evoluciona su salud, sin embargo, no está en terapia intensiva como varios medios lo reportaron y ahora es Susana de Manzano, la esposa del comediante, quien revela lo que pasó.

El Polivoz es uno de los comediantes mexicanos más queridos El actor tiene 82 años de edad y se ha mantenido activo en la televisión trabajando en distintos proyectos siendo el más reciente ‘Una Familia de Diez’, de ‘Las Estrellas’, y la esposa señaló que no había nada de qué preocuparse hasta el momento se encuentra su salud estable. “No se espanten, mi esposo está bien, gracias a Dios. Don Arnoldo (uno de sus personajes), permanece internado porque el antibiótico se lo están administrando vía intravenosa y es tratado por su médico gastroenterólogo”, fue lo que comenzó diciendo la esposa de Eduardo Manzano.

Desmienten que se encuentre grave el actor aunque permanecerá hospitalizado “Está medicado, pero comiendo”, aseguró la esposa de Eduardo Manzano ‘El Polivoz’, quien permanecerá hospitalizado hasta que se estabilice su problema de infección biliar. Sin embargo, la esposa del comediante sí dijo que previamente ya había tenido problemas de salud: “Ya lo habían tratado, pero con una sola bacteria que le quede, regresa la infección a su cuerpo, pero ya está bien, nunca ha perdido el apetito, ni la risa”, comentó Susana Manzano, ante los reportes de que el comediante se encontraba en terapia intensiva luchando por su vida

La trayectoria de El Polivoz es muy ámplia El portal ‘Uno Tv’, reprodujo las declaraciones de la esposa del comediante quien dijo que sí está estable, pero también muy medicado: “Estamos en el hospital porque tuvo un cuadro de infección biliar, no lo pueden dar de alta porque el antibiótico se lo ponen a través del suero”, añadió. Por su parte, el hijo de Eduardo Manzano, dijo que tuvo la oportunidad de hablar en el hospital con ‘El Polivoz’ y que hasta le cantó las mañanitas, por lo que dejó ver que el actor se encuentra de muy buen humor: “Yo estuve con él el fin de semana porque fue mi cumpleaños y de regalo pedí pasar a verlo porque yo estoy en Cancún. Cantamos, me cantó ‘Las mañanitas’, estuvimos algunos de la familia; el hecho de que esté ahí no implica que se le quite fortaleza ni vitalidad”, expresó.

Brindan mensajes de apoyo por la salud de Eduardo Manzano Por su parte, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo ante la pronta recuperación del comediante mexicano quien ha sido una estrella desde su aparición en ‘Los Polivoces’, legendario programa que estuvo al aire por varios años y que fue de los espacios pioneros de la comedia en el país. El locutor y periodista regio Pedro C. Piña Loredo, mandó un mensaje sobre la salud de Eduardo Manzano: “Deseando muy pronta recuperación al gran Eduardo Manzano, nuestro querido ‘Polivoz’. Ídolo de la infancia…atesoro muchísimo una charla breve que tuve con él, un día que vino al canal”.

La gente se unió en mensajes de aliento por Eduardo Manzano ‘El Polivoz’ quien está hospitalizado A través de Twitter, aparecieron muchos mensajes en apoyo para que la salud del comediante mexicano evolucione favorablemente: “Tuve el gusto de conocerlo, andaba de compras en el puente del papa andaba de gira en MTY pero cuando estaban vendiendo en el puente agradable persona”, “Pedimos por la pronta recuperación de don Eduardo Manzano”. “Mi más grande ídolo de la comedia, ojalá se recupere pronto”, “Viene a mi memoria, cuando lo veía en “una familia de 10″ gran comediante”, “Deseo que se restablezca su salud muy pronto”, “Que se recupere porque comediante como él ya no hay”, “Toda una leyenda viviente”, expresó la gente en Twitter.

Las primeras palabras de Eduardo Manzano hospitalizado En el programa ‘Sale el Sol’, se dio cuenta de las primeras palabras del actor Eduardo Manzano ante su hospitalización y fue la esposa quien contó cómo ha sido su evolución en las últimas horas: “Se tomó sus pastillas para la presión y el colesterol y la presión, y se acuesta y cuando al rato le hablo y le digo ‘vamos a lavarnos los dientes, no te vayas a quedar dormido’ y ahí fue donde ya no se pudo levantar, no tenía fuerzas en sus piernas…”, comenzó diciendo la esposa. Y continuó: “Su cuerpo se empezó a poner así flácido, no tenía fuerzas y con sudoración… Va a estar 7 días con antibiótico vía suero intravenoso para que surta mejor efecto, él se encuentra mejor, ya el fin de semana lo van a dar de alta…”, narró con mucha felicidad la esposa de El Polivoz.

Desmienten que Eduardo Manzano esté hospitalizado por COVID-19 También, la esposa se dio a la tarea de desmentir que el comediante no tiene COVID-19: “Alguien me habló y me dijo ‘oye que está hospitalizado por COVID’ dije, no estábamos encerrados todo el año pasado y este año, sólo fuimos a vacunarnos, eso sí, ya tenemos la vacuna los dos, y de todos modos nos estamos cuidando extremadamente con todas las precauciones”, dijo Susana de Manzano. Además, precisó que los gastos de hospitalización están corriendo a cargo de la ANDA, quienes fueron los encargados de enviarle la ambulancia a la casa del actor, y antes de acabar la entrevista telefónica con el programa ‘Sale el Sol’, el mismo comediante mandó un saludo: “Un saludo para ‘Sale el Sol’, besos, besos, los quiero mucho, gracias”, finalizó con ánimo. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

Laura Zapata también dio detalles de la salud del actor Otra de las actrices que mandó su apoyo a Eduardo Manzano, fue Laura Zapata quien dedicó un tweet sobre la salud del comediante: “Acabo de hablar con mi queridísima Susy, esposa de mi Apá Eduardo Manzano “El Polivoz” me dice que mi apá #LaloManzano se encuentra en muy buen estado y ya pronto lo darán de alta. Que agradecen todas sus muestras de cariño y oraciones. Mi Apá me envió un mensaje de propia voz”. Y ¿por qué le dice ‘mi apá’? La misma actriz no dudó en aclarar las dudas de la gente en otro mensaje de su cuenta de Twitter: “Fue mi Apá en la telenovela ‘El Bien Amado’, además trabajé en mis inicios en el programa Eduardo II y ‘Los Polivoces’, precisó la hermana de Thalía.