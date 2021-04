A unas semanas de que fuera ‘rescatada’ de la casa de asistencia donde la maltrataban, ahora la abuela de Thalía está hospitalizada

La señora Eva Mange tiene 103 años y parece que no logra recuperarse del ‘maltrato’ al que fue sometida

Laura Zapata mandó un mensaje de lo que sucede con la abuela de Thalía Hospitalizada de emergencia la abuela de Thalía. A través de su cuenta de Twitter, la actriz Laura Zapata informó que a semanas de que su abuela Eva Mange fuera rescatada de una casa de asistencia donde recibía maltratos del personal, ahora la señora de 103 años se encuentra en el hospital. Desde que la villana de telenovelas sacó a su abuela Eva Mange del asilo en donde se encontraba, por presuntos maltratos físicos a los que era sometida la señora, la actriz no deja de informar el estado de salud de la abuela de Thalía, por lo que ahora alarmó con el mensaje de la hospitalización. La abuela de Thalía y Laura Zapata es hospitalizada Al ‘rescatarla’ del maltrato que sufría en la casa donde aparentemente sería cuidada, Laura Zapata detectó que su abuela Eva Mange tenía unas escaras profundas y de gran tamaño en distintas partes de su cuerpo, por lo que necesitaba curación inmediata y semanas de tratamiento. Ahora, al darse a conocer que la abuela de Thalía está hospitalizada, se informa que se trata de una descompensación que la señora Eva Mange sufre en su cuerpo como consecuencia de las medicinas que tiene que tomar para las escaras que le provocaron en la casa de asistencia.

Eva Mange tiene 103 años La abuela de Thalía tuvo que ser hospitalizada por la pérdida de sales lo que le provocó baja de sodio y la tienen que nivelar, además de que las medicinas que toma para el dolor por las escaras son fuertes, por lo que en el nosocomio en que está internada en la Ciudad de México, la podrán apoyar. “Hola querida familia tuitera. Aquí seguimos en el hospital con mi abuelita. A Dios gracias con sus oraciones vamos mejor. Nada de vida o muerte, eso espero, solo se le bajó el sodio, situación que a cualquiera tumba, pero a ella por su edad imagínense”, contó Laura Zapata en Twitter.

“Ya no puede con los dolores”, expresó Laura Zapata Y la hermana de Thalía siguió contando sobre la salud de doña Eva Mange: “Ya no puede con los dolores de las heridas que le hicieron en el #AsiloDelTerror de Interlomas, el medicamento que le suministran para esto la adormila y el tratamiento la hace perder sales. Así que me pregunto ¿porque tendría mi abuelita que estar pasando por esto?… la respuesta es la maldad humana y el”, enfatizó. Pero, Laura Zapata no se quedó tranquilo y continuó arremetiendo: “No hacerse conscientes de la omisión de sus responsabilidades, y esconderse tras las letras chiquitas de su leonino contrato de “NO RESPONSABILIDAD” por cualquier cosa que sufran los huéspedes internos en este #AsiloDelTerror. Es de no creerse el cinismo con el que se manejan”, escribió.

La nieta de Eva Mange continúa exponiendo las ‘atrocidades’ del asilo Laura Zapata advirtió a los administradores del asilo en el que se encontraba Eva Mange, que continuará peleando por lo que le hicieron a la también abuela de Thalía que ahora está hospitalizada: “Mi Abuelita que a sus 103 años debiera estar disfrutando de su longevidad, está postrada en una cama de hospital por la maldad e irresponsabilidad de los que cobraban para cuidarla y protegerla. Pero aquí seguimos y no quitaré el dedo del renglón hasta que paguen los responsables”. Los comentarios de la gente aparecieron: “Que primero Dios tu abuelita vaya sanando más para que puedan las dos estar tranquilas, bendiciones para ambas y un abrazo fuerte”, “Pediremos por tu abuelita, has hecho un trabajo increíble con ella y el AMOR que le has dado no conoce límites”, se leen mensajes de la gente.

¿Le piden a Laura Zapata que deje ‘descansa en paz’ a su abuela Eva Mange? Ante las denuncias que hizo la actriz Laura Zapata tras los maltratos de su abuela en el asilo de Interlomas, ahora la gente le pide que la deje ‘descansar en paz’: “Todo se paga en esta vida y esos desgraciados van a pagar por lo que le hicieron a tu abuelita. Toda mi fé y mi oración para la pronta recuperación de tu abuelita”, “No entiendo a la gente que lucra con la salud, y por ende con la vida de otras personas. Tantas formas que hay de ganarse la vida”. “Laura lo único triste es que tu abuelita está sufriendo demasiado. A veces no dejamos ir para no sufrir nosotros. Reza por la paz y tranquilidad de ella. Que sea la voluntad de Dios y no la tuya”, “Rezando con mucho corazón para qu este trago amargo pase pronto y doña Evita pueda seguir gozando la vida contigo”, añadió la gente.

La abuela de Thalía fue hospitalizada pues no logra recuperarse de las heridas que le hicieron “Mi abuela pasó toda la noche quejándose a pesar de los analgésicos. Es inhumano que una sociedad no cuide y proteja a sus viejos. Mañana le practican una debridación. Hoy le hicieron una curación de animal. ¿A sus 103 años? No lo entiendo”, era uno de los mensajes que Laura Zapata escribió al enterarse de lo que le hacían a su abuela en el asilo. Hace unos meses, Thalía y Laura Zapata utilizaron sus redes sociales para denunciar el maltrato en el que se encontraba la señora Eva Mange, quien estuvo recluida en Le Grand Senior Living siendo víctima de presunto abandono por parte del personal del lugar, incluso se llegaron a mostrar fotografías de supuestas llagas en la piel de la señora.

Las escaras que tiene la señora Eva Mange son muy dolorosas En su momento, también Thalía estalló en Twitter publicando el siguiente mensaje: “No entiendo por qué en Le Grand Senior Living, no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos, no se dan cuenta de que se siente mal? Pasó la noche en 1 grito de dolor y todo por que ‘Tienen que mandarnos un email solicitándolo’, Por favor, en ocasiones se reacciona por amor! No le hagan daño”. sentenció. Por su parte, el programa Ventaneando daba cuenta de que autoridades estaban enteradas de lo sucedido ante las escandalosas declaraciones de la actriz Laura Zapata y las duras imágenes de su madre llena de llagas en la piel, por falta de movimiento y atención en la casa.

Según denuncia de Laura Zapata, el personal del asilo hacía fiestas en el lugar Testigos aledaños a la casa de ancianos, aseguraron que a raíz de la pandemia y ante la poca interacción de los familiares de los pacientes por las medidas sanitarias, el personal del lugar ‘aprovechaba’ para hacer fiestas y dejar en abandono a las personas recluidas; sin embargo Laura Zapata dio más detalles en Twitter y hasta denunció una muerte… “El Dr. responsable no viene, no está presente. Me han cortado el Wi-fi, ayer dejaron a la licenciada que hacía diligencia para la Fiscalía afuera por 4 horas y no recabaron mi firma y obvio no se logró la diligencia, y lo más triste es que murió la otra paciente que tenía escaras. La sacaron el sábado y ayer lunes murió con los suyos, está sucediendo aquí…”, expresó en ese entonces.

Laura Zapata no parará hasta hacer justicia por su abuela Eva Mange Además, en ese entonces por el caso de maltrato a la abuela de Thalía que hoy está hospitalizada, Laura Zapata hizo públicos los nombres de funcionarios y responsables de dependencias públicas para meter presión y lograr que las autoridades les hagan caso y acudan a verificar la situación de los ancianos de la casa donde se encontraba la señora Eva Mange, de 103 años de edad. Una de las seguidoras de Laura Zapata no se guardó su coraje y expresó: “Y que se pudran en el infierno los ‘cuidadores’ y que empiecen por pudrirse en la cárcel”, a lo que la actriz contestó: “Así es!!! Todas las mañanas me mandaba fotos de cómo estaba y la enferma psicótica la vestía y traía de aquí para allá con esas llagas!!! Inhumano!!!”.