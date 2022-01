Globo dijo que Macedo estaba de vacaciones en las Bahamas y estaba esperando un vuelo de regreso a Brasil para ver a Bolsonaro, quien, según los informes, no tenía apariciones públicas programadas para el lunes. Desde su apuñalamiento durante las elecciones presidenciales de 2018, Bolsonaro ha sido operado varias veces del estómago. En julio pasado, fue hospitalizado debido a un caso severo de hipo.

A través de su cuenta personal de Twitter, el mandatario brasileño confesó a sus más de 7.2 millones de seguidores cómo es que empezó a sentirse mal y desglosó todo por detalle: “Comencé a sentirme mal después del almuerzo del domingo. Llegué al hospital a las 3:00 de hoy. Me metieron en la sonda nasogástrica. Se harán más exámenes”.

Hasta el momento no hay una esperanza de que lo den de alta de manera pronta, pues estás siendo sometido a varios estudios para ver a qué tratamiento se procederá en las próximas horas para que pueda mejorar su estado de salud. Archivado como: Hospitalizan Jair Bolsonaro Brasil

La batida en contra de la vacunación se asemeja al comportamiento en línea observado a principios de mes que catapultó a Bolsonaro a la cima de la encuesta de los lectores de la revista TIME para Persona del Año, dijo a The Associated Press David Nemer, un experto en grupos de extrema derecha de Brasil en las aplicaciones de mensajería. Bolsonaro obtuvo cerca de un cuarto de los más de 9 millones de votos, casi el triple que el segundo clasificado, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Los editores de la revista eligieron a Elon Musk como Persona del Año 2021.

El negacionismo desde las cúpulas en Brasil tiene algo de deja vu. Cuando el COVID-19 explotó, llevando el número de muertos del país al segundo más alto del mundo, Bolsonaro pasó meses sembrando dudas sobre las vacunas y se obstinó en su negativa a vacunarse. Ha citado el hecho de que contrajo el coronavirus en 2020 para afirmar, incorrectamente, que ya es inmune, y rutinariamente caracteriza la vacunación como una cuestión de elección personal y no un medio para garantizar el bien común.

“Bolsonaro está en contra de la vacuna, y su empleado, el ministro de Salud, cree que la salud es una cuestión de opinión pública. Es un enfoque espurio y sin sentido”, dijo Vecina a la AP. “Si sólo los negacionistas envían su opinión en la consulta pública, ¿el gobierno va a decir que la vacuna no tiene que usarse?”

A pesar del ferviente apoyo entre su base, la postura antivacunas de Bolsonaro no ha sido tan generalizada en Brasil —que tiene una orgullosa historia de campañas de vacunación— como en Estados Unidos. Más de dos tercios de los brasileños están completamente vacunados contra el COVID-19, en comparación con el 63% en Estados Unidos, según el rastreador de vacunación de la Universidad Johns Hopkins, aunque los niños estadounidenses han sido elegibles para las vacunas desde principios de noviembre. Hospitalizan Jair Bolsonaro Brasil

Hospitalizan Jair Bolsonaro Brasil: ¿QUÉ DICEN OTRO PAÍSES?

En la vecina Argentina, el gobierno ha permitido que niños de 12 años o más sean vacunados desde agosto, y recientemente empezó a aplicar la vacuna en pequeños de apenas 3 años. Ante las críticas que generó la decisión, el Ministerio de Salud nacional citó la recomendación de la asociación de pediatras del país. En Chile, dos tercios de los niños de entre 3 y 17 años ya han recibido las dos vacunas, después de que el organismo regulador de la salud del país analizara un estudio de inmunización de 100 millones de niños.

México no está vacunando a los niños por el momento, salvo a los de 12 años en adelante con enfermedades que los colocan en un mayor riesgo. El hombre designado para dirigir la respuesta del país a la pandemia, Hugo López-Gatell, dijo el martes que la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado vacunar a los pequeños de 5 a 11 años, y que los países con una amplia cobertura de vacunas, como México, no deberían vacunar a los niños hasta que las naciones en vías de desarrollo con una cobertura limitada puedan aumentar sus tasas de vacunación entre la población adulta.